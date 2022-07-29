Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Он отметил, что состояние всех пациентов стабилизировано и они находятся под постоянным наблюдением медиков.

Также Андрей Райкович добавил, что с утра над селом Мироновка Светловодской общины сработало ПВО.

"Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по поселку. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты сейчас устанавливают", - написал глава Кировоградской ОВА.

Напомним, оккупанты около 12:20 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

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