Обстрел Россией Кропивницкого: 9 госпитализированных в тяжелом состоянии, один – в очень тяжелом, остальные – средней тяжести
Из-за вчерашних прилетов двух российских "Калибров" по Кропивницкому из 25 госпитализированных один пострадавший остается в очень тяжелом состоянии, 9 – в тяжелом, остальное – средняя степень тяжести
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Он отметил, что состояние всех пациентов стабилизировано и они находятся под постоянным наблюдением медиков.
Также Андрей Райкович добавил, что с утра над селом Мироновка Светловодской общины сработало ПВО.
"Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по поселку. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты сейчас устанавливают", - написал глава Кировоградской ОВА.
- Напомним, оккупанты около 12:20 28 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому.
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