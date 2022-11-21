Обстрел Россией энергетической инфраструктуры является равнозначным применению оружия массового поражения, – Зеленский
Обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры равнозначны применению оружия массового поражения
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем выступлении на ПА НАТО.
"Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электро-, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", - подчеркнул Зеленский.
- В понедельник 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.
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