Об этом сообщает Еспресо.

Суд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении содержания Червинского под стражей.

Рассмотрев ходатайство, суд продлил срок содержания под стражей Червинского на месяц – до 21 июля.

Фото: Эспрессо

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания были повреждены.

Роман Червинский был задержан, а 25 апреля 2023 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

В СБУ настаивают, что выступали против проведения этой операции и она проводилась, несмотря на возражения спецслужбы и без согласия соответствующих государственных органов.

Червинский заявил, что все мероприятия в рамках операции санкционировали глава СБУ (на тот момент - Иван Баканов) и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.