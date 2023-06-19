Обстрел Россией аэродрома "Канатово": суд продлил срок содержания под стражей Червинского
В понедельник, 19 июня, состоялось судебное заседание по делу полковника Романа Червинского, обвиняемого в действиях, приведших к обстрелу Россией аэродрома "Канатово" в Кировоградской области
Об этом сообщает Еспресо.
Суд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении содержания Червинского под стражей.
Рассмотрев ходатайство, суд продлил срок содержания под стражей Червинского на месяц – до 21 июля.
Фото: ЭспрессоСправка
По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.
В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания были повреждены.
Роман Червинский был задержан, а 25 апреля 2023 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.
В СБУ настаивают, что выступали против проведения этой операции и она проводилась, несмотря на возражения спецслужбы и без согласия соответствующих государственных органов.
Червинский заявил, что все мероприятия в рамках операции санкционировали глава СБУ (на тот момент - Иван Баканов) и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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