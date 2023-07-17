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Обстрел Россией аэродрома Канатово: суд оставил Червинского под стражей

17 июля, 2023 понедельник
19:11
Общество

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения полковнику Роману Червинскому, которого обвиняют в действиях, приведших к обстрелу Россией аэродрома Канатово в Кировоградской области

Об этом сообщает 5 канал .

Таким образом Роман Червинский остается под стражей до 21 июля.

Защита Червинского утверждает, что при продлении срока досудебного расследования до трех месяцев суд не имеет права продлевать арест дольше продолжительности досудебного расследования. В связи с этим адвокаты Червинского обжаловали меру пресечения и потребовали отвода состава суда. Однако ходатайство об отводе суда не удовлетворили.

Обвинение подало ходатайство о проведении заседания в закрытом формате, которое суд удовлетворил. Защита подала ходатайство об отводе прокурора.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ДЕЛЕ РОМАНА ЧЕРВИНСКОГО

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром Канатово в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания были повреждены.

Роман Червинский был задержан , а 25 апреля 2023 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

В СБУ настаивают, что выступали против проведения этой операции и она проводилась, несмотря на возражения спецслужбы и без согласия соответствующих государственных органов.

Червинский заявил, что все мероприятия в рамках операции санкционировали глава СБУ (на тот момент Иван Баканов) и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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