Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.

"По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года ", – говорится в сообщении.

Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По материалам дела этот фигурант вместе с другими людьми самовольно решили провести "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что российский пилот якобы согласился с предложением перейти на сторону Украины.

Эта "операция" проводилась несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению... Хочу подчеркнуть, что никакие хитрости не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.