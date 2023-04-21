Обстрел Россией аэродрома Канатово: объявлено подозрение военному, из-за которого враг получил данные для удара
СБУ сообщила о подозрении военному, чьи действия привели к жертвам и уничтожению техники в результате обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области
Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операций Роману Червинскому. Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года ", – говорится в сообщении.
Подозрение объявлено по ч.5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).
По материалам дела этот фигурант вместе с другими людьми самовольно решили провести "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что российский пилот якобы согласился с предложением перейти на сторону Украины.
Эта "операция" проводилась несмотря на возражение СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме Канатово личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
"СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация скрывала в себе много рисков. Но отдельные люди решили действовать по своему усмотрению... Хочу подчеркнуть, что никакие хитрости не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание", – подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.
Напомним, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.
Расследование продолжается. Принимаются комплексные меры по привлечению всех причастных к ответственности.
- 20 апреля СБУ возбудила уголовное дело по результатам операции украинских военных, пытавшихся угнать российский самолет.
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