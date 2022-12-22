Как сообщает База, по предварительной информации, при обстреле супруги Рогозина и Хоценко получили легкие ранения. Всего от атаки пострадали семь человек. Рогозин предположил, что информацию о его нахождении кто-то слил.

"В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы находились непосредственно. Били калибром 120 или 155 мм", - сообщил бывший глава Роскосмоса.

Рогозин рассказал, что у него ранение, металлический обломок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.

Также он сообщил, что при обстреле погиб его помощник офицер спецназа Михаил Бригиен.

Впоследствии стало известно, что в ресторане также находился "мэр" Горловки Иван Приходько, получивший контузию.

РИА Новости со ссылкой на помощника экс-главы Роскосмоса сообщили, что Рогозин и еще двое пострадавших доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

Депутат госдумы Алексей Журавлев, в то время находившийся в этом гостиничном комплексе, рассказал ТАСС, как произошел обстрел:

"Где-то около восьми часов, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича [Рогозина], его соратники, я, это произошло. Три прилета, четко, ровно в отель".

Он отметил, что не знает, кто навел обстрел, ведь никого чужого не приглашали:

"Мы проживали в этом отеле, надо заметить, не впервые. Специально на окраине Донецка, подальше от всех, чтобы никаких проблем не произошло. Потому что у Дмитрия Олеговича день рождения – естественно приезжали люди его поздравлять. Запретить это очень сложно. Никаких застолий никто не устраивал, но приезжали люди, с шести часов, даже раньше".

Следственный комитет РФ сообщил, что займется расследованием обстоятельств вчерашнего удара. По данным ведомства, он был, вероятно, нанесен высокоточными боеприпасами 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

Напомним, вчера, 21 декабря, Дмитрий Рогозин и так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения в Донецке после обстрела ресторана, где они праздновали день рождения экс-главы Роскосмоса. Рогозина ранили в ягодицы и голову.

В Госпогранслужбе Украины отреагировали на это событие. ГПСУ установила, что экс-председатель Роскосмоса и бывший вице-премьер России Рогозин незаконно пересек украинскую границу. "Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", – пишет пресс-служба. ГПСУ призывает россиян не нарушать законодательство нашей страны, потому что за это угрожает ответственностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb