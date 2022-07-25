Обстрел порта в Одессе - демонстрация РФ, что любые перевозки грузов будут опасны, - консультант Нацинститута стратегических исследований

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Виталий Ярмоленко.

Он прокомментировал обстрел россиянами порта Одессы после заключения соглашения об экспорте украинского зерна.

"Россия, в первую очередь, показывает четко, что она якобы контролирует ситуацию в Черноморском регионе, особенно места, с которых планируется поставка зерна и прочей продовольствия из украинских портов. С другой стороны, РФ демонстрирует и показывает сигнал о том, что это огромный риск вывозить продовольствие из портов Украины", - сказал Ярмоленко.

Он добавил, что россияне показывают, что любые попытки поставок – это огромный риск для владельцев судов и страховых компаний.

"Соответственно это исключительно демонстрация силы и не более того, информационная операция. Просто демонстрация того, что любой транспорт и грузы будут находиться в опасности", - подытожил консультант.

23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего загорелся морской порт.

В МИД Украины заявили, что обстрел Одессы - это "плевок президента РФ Владимира Путина в лицо генсеку ООН и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану", при посредничестве которых была достигнута договоренность о разблокировании морских путей экспорта зерна из Украины ("зерновой коридор").

24 июля в Мининфраструктуры рассказали , как будут экспортировать зерно из Украины.

Министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные.