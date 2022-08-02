Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"В районе Довгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", - сообщили военные.

Российские оккупанты 1 августа расстреляли автобус с жителями Херсонской области. Тогда двое гражданских погибли, пятеро удалось эвакуировать в Кривой Рог.

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