Обстрел оккупантов эвакуационного автобуса в Херсонской области: количество погибших возросло
Число погибших в результате обстрела российскими военными эвакуационного микроавтобуса в районе Довгового в Херсонской области возросло до трех
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.
"В районе Довгового рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", - сообщили военные.
- Российские оккупанты 1 августа расстреляли автобус с жителями Херсонской области. Тогда двое гражданских погибли, пятеро удалось эвакуировать в Кривой Рог.
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