Обстрел оккупантами мирного населения в Новопскове: раненые находятся в стабильном состоянии
Мирные жители, вышедшие на митинг против оккупации в Новопскове на Луганщине и обстрелянные россиянами, находятся в стабильном состоянии
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал.
"Состояние раненых - стабильное, их жизни ничего не угрожает. Они в больницах", - сообщил он.
По словам Сергея Гайдая, жители подконтрольной украинскому правительству части Луганщины выходят на митинги против российской оккупации. Такая же акция прошла 5 марта в Новопскове. Во время нее захватчики начали обстреливать мирное население и ранили трех человек.
Сергей Гайдай добавил, что также беспокоится из-за обстрелов оккупантами детской областной больницы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное