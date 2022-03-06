Обстрел оккупантами мирного населения в Новопскове: раненые находятся в стабильном состоянии

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал.



"Состояние раненых - стабильное, их жизни ничего не угрожает. Они в больницах", - сообщил он.



По словам Сергея Гайдая, жители подконтрольной украинскому правительству части Луганщины выходят на митинги против российской оккупации. Такая же акция прошла 5 марта в Новопскове. Во время нее захватчики начали обстреливать мирное население и ранили трех человек.



Сергей Гайдай добавил, что также беспокоится из-за обстрелов оккупантами детской областной больницы.

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