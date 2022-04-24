Обстрел Одессы 23 апреля унес жизни бабушки, дочери и трехмесячной внучки Киры

Об этом написала доцент Донецкого национального университета имени Василия Стуса Наталья Стеблина в "Фейсбуке".



"Сегодня мне много звонили по телефону и писали, спрашивали, как я. Я отвечала, что у нас все в порядке.

А в это время мы видели, как черный дым валит из дома неподалеку. Там погибла моя бывшая студентка, ее мама и трехмесячная дочь", – написала она.



Сразу троих членов семьи потерял одесский пекарь Юрий Голдан.



Как известно из соцсетей, Валерия Голдан родом из Херсона училась в Одесском национальном университете на факультете журналистики.

Напомним, в Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек, 18 ранены.