Обстрел Марьянского на Днепропетровщине: пострадали женщина и двое детей
В результате удара из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское пострадали женщина и двое детей 5-ти и 10-ти лет
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"По вечерним прилетам в Марьянское: полностью разрушены несколько частных домов, газопровод, системы электроснабжения. Пожар потушен", - отметил он.
Пострадавшие – женщина 35 лет, двое детей – 5 и 10 лет. Легкие ранения. Медицинская помощь оказана.
Вилкул добавил, что к утру из 10-ти населенных пунктов Криворожского района, в которых из-за грозы выбило освещение, 6 - подключены, по 4 - работают энергетики.
- 2 июня оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское, там повреждены дома и газопровод.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное