Обстрел Марьянского на Днепропетровщине: пострадали женщина и двое детей

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"По вечерним прилетам в Марьянское: полностью разрушены несколько частных домов, газопровод, системы электроснабжения. Пожар потушен", - отметил он.

Пострадавшие – женщина 35 лет, двое детей – 5 и 10 лет. Легкие ранения. Медицинская помощь оказана.

Вилкул добавил, что к утру из 10-ти населенных пунктов Криворожского района, в которых из-за грозы выбило освещение, 6 - подключены, по 4 - работают энергетики.

2 июня оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское, там повреждены дома и газопровод.

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