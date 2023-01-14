Обстрел Кривого Рога: есть погибший и раненый, повреждены 6 частных домов

Об этом стало известно из telegram-канала Александра Вилкула.

"Кривой Рог. 4 ракеты сбиты. Одна попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры. 6 частных домов повреждены. Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - говорится в сообщении.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.