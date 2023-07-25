Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка

Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка

25 июля, 2023 вторник
22:16
Война с Россией

Вечером 25 июля в больнице скончалась девочка 2011 года рождения, раненная накануне в результате обстрела Россией Константиновки Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В 19:25 поступило ужасное сообщение о том, что девочка 2011 года сегодня после проведенных операций и всех реанимационных мероприятий, к сожалению, умерла. Поэтому погибли три человека, из них два ребенка: 10-летний мальчик непосредственно на месте вчера и девочка 2011 года умерла час назад. И мужчина 28 лет также вчера на месте погиб", - сказал Кириленко.

Кроме того, 6 человек ранены, из них трое - дети. По словам Кириленко, угрозы их жизни нет. В то же время, глава ОВА отметил, что состояние матери погибшего мальчика ухудшилось, ее эвакуировали в соседнюю область.

Чиновник подчеркнул необходимость эвакуации мирных жителей.

"Гражданскому населению, родителям с детьми необходимо эвакуироваться. Власть предоставляет все необходимое для эвакуации, размещения, маршруты эвакуации. Четко под руководством государства эти мероприятия проводятся и этот алгоритм полностью отработан", - сказал Кириленко.

Ранее Кириленко сообщил, что 24 июля оккупанты ударили по водоему в Константиновке, на берегу которого отдыхали люди, уточнив, что среди раненых детей 5-летняя, 11-летняя и 12-летняя девочки, а также 11-летний мальчик.

Представитель прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева отметила, что среди раненых детей было две сестры, а из взрослых были ранены две 35-летние женщины и 44-летний мужчина.

Начальник Константиновской МВА Алексей Рослов уточнил, что российские военные дважды обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч" в 19:10-19:20.

Новости
Украина
Донетчина
Константиновка
воєнні злочини Росії
Читайте также:
24 июля, 2023 понедельник
На Бердянском направлении украинские военные продвинулись от 350 м до 1,4 км
колаборант Луганщина Сватове
23 июля, 2023 воскресенье
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
24 июля, 2023 понедельник
В Кремле опровергли попадание российской ракеты в собор в Одессе и обвинили Украину
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
25 июля
22:54
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов
21:49
Эксклюзив
Глен Грант
Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант
21:24
Елка на вокзал Киева за 720 тыс. грн: чиновнице Укрзализныци объявили подозрение в злоупотреблении
21:00
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ постепенно двигаются к освобождению Бахмута, давление на южный фланг города продолжается. Колонка Сергея Згурца
20:55
Эксклюзив
Нерешительность Запада побуждает Путина повышать ставки, – дипломат Чалый
20:51
В Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции
20:34
Пентагон
Снаряды для Patriot и HIMARS, авиаракеты Hydra-70, БТР Stryker: США объявили пакет помощи Украине на $400 млн
20:07
В ООН опровергли заявление РФ, будто удар по колонии в Оленовке нанесли ракетой HIMARS
20:03
OPINION
…Кто купался голым?
20:00
На аукционе за $50 тыс. продали редкую пару кроссовок от Apple
19:49
ЧВК Вагнера
В Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями, - Белорусский Гаюн
19:46
Обновлено
Бывший одесский военком Борисов был арестован с правом внесения залога
19:23
ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 7 дронов, — Генштаб
19:23
В Греции упал самолет, тушивший лесные пожары: оба пилота погибли
19:00
Обзор
Победные новости 517-го дня войны: Мураеву сообщили о подозрении в госизмене, а ВСУ "минуснули" российский вертолет
18:54
Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец"
18:39
На Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма "Навсегда-Навсегда" украинского режиссера Бурячковой
18:29
Обновлено
В России "суд" продлил арест до 13 ноября 18 бойцам батальона "Айдар"
18:25
Эксклюзив
Многие украинцы лишены права на правосудие, - заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Осадчук
18:16
Суд арестовал на два месяца без права внесения залога нардепа от ОПЗЖ Пономарева
18:06
OPINION
Минкульт как министерство слабости
18:04
В большинстве регионов Украины станет прохладнее, ожидаются дожди: прогноз погоды на 26 июля от Натальи Диденко
18:03
Обновлено
Алексей Навальный
Навальный и Ходорковский назвали террориста Гиркина "политическим заключенным"
18:02
Новости компаний
Театр компании Ferrexpo собирает деньги на ВСУ и планирует привезти спектакль в Киев
17:52
МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за журналистского расследования о шпионаже за властями страны
17:45
Спасем жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных
17:40
"Начинаем подготовку плана взаимосовместимости с НАТО": Зеленский провел совещание с представителями парламента и правительства
17:18
День идей в Одессе посвятили вопросам возрождения украинского бизнеса
17:12
В Нидерландах судья, пытавшаяся повлиять на дело MH17, ушла в отставку
17:10
Эксклюзив
Враг все чаще не доезжает по железной дороге до Мелитополя, - Федоров
17:03
Эксклюзив
"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
17:00
Обновлено
Водителю, сбившему троих военных на блокпосте в Киеве, сообщили о подозрении
16:58
В Мариуполе оккупанты назвали школу именем генерала Кутузова, который обстреливал город
16:50
Украина закачала в хранилища 80% газа для отопительного сезона
16:43
Киев увеличил финансирование военных подразделений до 5 млрд грн
16:30
Обновлено
Зеленский подписал закон об электронных акцизных марках на сигареты и алкоголь
16:25
Российский истребитель повредил американский беспилотник над Сирией
16:21
На ТОТ Запорожской области россияне угрожают депортировать учителей, отказавшихся от сотрудничества
16:17
Эксклюзив
Систематические удары по Крыму – признак подготовки к продвижению ВСУ на юге и деоккупации полуострова, - эксперт Defense Express Рябых
16:04
OPINION
Ткаченко не жалко, но общество аплодировало бы отставке другого кадра
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV