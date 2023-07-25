Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка
Вечером 25 июля в больнице скончалась девочка 2011 года рождения, раненная накануне в результате обстрела Россией Константиновки Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В 19:25 поступило ужасное сообщение о том, что девочка 2011 года сегодня после проведенных операций и всех реанимационных мероприятий, к сожалению, умерла. Поэтому погибли три человека, из них два ребенка: 10-летний мальчик непосредственно на месте вчера и девочка 2011 года умерла час назад. И мужчина 28 лет также вчера на месте погиб", - сказал Кириленко.
Кроме того, 6 человек ранены, из них трое - дети. По словам Кириленко, угрозы их жизни нет. В то же время, глава ОВА отметил, что состояние матери погибшего мальчика ухудшилось, ее эвакуировали в соседнюю область.
Чиновник подчеркнул необходимость эвакуации мирных жителей.
"Гражданскому населению, родителям с детьми необходимо эвакуироваться. Власть предоставляет все необходимое для эвакуации, размещения, маршруты эвакуации. Четко под руководством государства эти мероприятия проводятся и этот алгоритм полностью отработан", - сказал Кириленко.
Ранее Кириленко сообщил, что 24 июля оккупанты ударили по водоему в Константиновке, на берегу которого отдыхали люди, уточнив, что среди раненых детей 5-летняя, 11-летняя и 12-летняя девочки, а также 11-летний мальчик.
Представитель прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева отметила, что среди раненых детей было две сестры, а из взрослых были ранены две 35-летние женщины и 44-летний мужчина.
Начальник Константиновской МВА Алексей Рослов уточнил, что российские военные дважды обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч" в 19:10-19:20.
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