Обстрел Киева во время визита генсека ООН – яркая демонстрация преступлений России в Украине, - политолог Давидюк
Политолог Николай Давыдюк считает, что ракетные обстрелы Киева во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша являются яркой демонстрацией преступлений России в Украине
Он выразил такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
Ракетный обстрел Киева и пребывание в освобожденных от российских кафиров населенных пунктах дали генсеку ООН Антониу Гутеррешу понять, что на самом деле Российская Федерация делает в Украине, что геноцид - это не просто слова и не политические заявления США или Канады, а это реальность, в которой живет сегодня украинский народ. Думаю, это одна из лучших демонстраций для политика наивысшего уровня в мире, что Россия здесь совершает, какие преступления совершает и что никакого оправдания этим преступлениям быть не может", - отметил Давидюк.
Политолог добавил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, находясь в Бородянке, рассказал, что он представляет там своих детей, внуков и понимает, что точно такой ужас мог случиться и у него дома.
"Москва напомнила господину Гутеррешу, что такое Российская Федерация, когда во время его пребывания в Киеве начала обстреливать жилые дома украинской столицы, когда российские власти начали обстреливать мирных жителей Киева, когда еще генсек ООН только покидал нашу страну", - заметил Николай Давыдюк.
- 28 апреля в Шевченковском районе города Киева произошли два взрыва .
- Генсек ООН Антониу Гутерреш шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что при обстреле Киева Россия продемонстрировала пренебрежение международным правом.
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