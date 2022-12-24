Об этом сообщил в telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Стало известно, что оккупанты попали прямо в частное домовладение в с. Подолы.

"К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение. Женщину госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В субботу, 24 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате которого по меньшей мере восемь человек погибли, а еще 58 - получили ранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb