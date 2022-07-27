Обстрел Днепропетровщины внесен в ЕРДР из-за нарушения законов и обычаев войны
Российский агрессор нарушил законы и обычаи войны при обстреле Никопольского района Днепропетровской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В ночь с 26 на 27 июля Никопольский район был обстрелян дважды. С направления Энергодара оккупанты били по жилому сектору. Пострадали остановки общественного транспорта, многоэтажные дома и несколько единиц автотранспорта. Один раненый был госпитализирован.
За пределами города на открытых поверхностях также зафиксированы многочисленные попадания.
Сведения об обстреле Днепропетровщины внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) из-за нарушений законов и обычаев войны.
"Ночью также нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" по Николаевской области. Поражены объекты промышленной инфраструктуры, в том числе и ремонтное предприятие. Также повреждены несколько частных зданий и автотранспорт. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в отчете.
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