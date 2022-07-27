Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В ночь с 26 на 27 июля Никопольский район был обстрелян дважды. С направления Энергодара оккупанты били по жилому сектору. Пострадали остановки общественного транспорта, многоэтажные дома и несколько единиц автотранспорта. Один раненый был госпитализирован.

За пределами города на открытых поверхностях также зафиксированы многочисленные попадания.

Сведения об обстреле Днепропетровщины внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) из-за нарушений законов и обычаев войны.

"Ночью также нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" по Николаевской области. Поражены объекты промышленной инфраструктуры, в том числе и ремонтное предприятие. Также повреждены несколько частных зданий и автотранспорт. Предварительно без жертв и пострадавших", - говорится в отчете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb