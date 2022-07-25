Обстрел Чугуева: россияне уничтожили дом культуры, где укрывались гражданские, спасатели ищут людей под завалами

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Последствия ночных обстрелов города Чугуев. Дом культуры, где в подвале укрывались люди, фактически уничтожен оккупантами. Трех человек спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще были люди, все службы продолжают работать. Кроме того, повреждены жилые дома, образовательное учреждение, есть попадания по открытым территориям", - написал Олег Синегубов.

По данным полиции, предварительно, обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С300.

Часть запущенного с территории РФ сбили наши Вооруженные Силы Украины.

Напомним, депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко сообщил , что из Белгородской области оккупанты запустили более 15 ракет по городу Чугуев.

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