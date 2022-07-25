Обстрел Чугуева: россияне уничтожили дом культуры, где укрывались гражданские, спасатели ищут людей под завалами
В ночь на 25 июля российские войска обстреляли город Чугуев Харьковской области, уничтожен местный дом культуры
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Последствия ночных обстрелов города Чугуев. Дом культуры, где в подвале укрывались люди, фактически уничтожен оккупантами. Трех человек спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще были люди, все службы продолжают работать. Кроме того, повреждены жилые дома, образовательное учреждение, есть попадания по открытым территориям", - написал Олег Синегубов.
По данным полиции, предварительно, обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С300.
Часть запущенного с территории РФ сбили наши Вооруженные Силы Украины.
- Напомним, депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко сообщил , что из Белгородской области оккупанты запустили более 15 ракет по городу Чугуев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.92
Покупка 37.92Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 38.21Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное