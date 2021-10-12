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Обстрел автомобиля с семьей в Киевской области: полиция назвала основную версию произошедшего

12 октября, 2021 вторник
19:31
Криминал

Правоохранители назвали основную версию инцидента, произошедшего 12 октября в Софиевской Борщаговке под Киевом

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что правоохранители устанавливают пути отхода стрелка.

"При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений. Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие", - отметил он.

Оружие, которое применил стрелок, по предварительным данным, было переделанным.

  • Напомним, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей.

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