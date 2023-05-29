Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия немедленно были направлены патрульных полицейских и сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении.

"В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция", - добавили в полиции.

Там отметили, что 26-летнего беглеца правоохранители остановили на улице Ушакова через полчаса погони.

После разговора в отделении полиции правонарушителей передали СБУ.

В полиции напомнили украинцам, что снимать работу ПВО нельзя.