Обстрел 29 мая: правоохранители задержали двух молодых людей, снимавших работу ПВО в Киеве
В Киеве задержали двух молодых людей, которые во время российских обстрелов 29 мая снимали на камеру работу ПВО. Нарушителей передали СБУ
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"Сегодня в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место происшествия немедленно были направлены патрульных полицейских и сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении.
"В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские обнаружили на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция", - добавили в полиции.
Там отметили, что 26-летнего беглеца правоохранители остановили на улице Ушакова через полчаса погони.
После разговора в отделении полиции правонарушителей передали СБУ.
В полиции напомнили украинцам, что снимать работу ПВО нельзя.
- Днем 29 мая россияне совершили атаку на Киев и Киевщину . Есть пострадавший. Также досталось Харьковщине , там по прилету "искандера" получили ранения пожилые люди, дети и беременная женщина.
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