Обстоятельства смерти Кернеса требуют вмешательства правоохранителей, - эксперт

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя пост харьковского юриста Дениса Ярославского о новых обстоятельствах смерти Кернеса.



По словам Цыбулько, исследование Ярославского "по сути раскрывает абсолютную мошенническую тему с легитимизацией прошлогодних выборов в Харькове".



"Как известно, Кернес был приведен к присяге не только в нефункциональном состоянии, но и находясь за пределами страны. Можно ли было совершить настолько шулерский акт без прикрытия со стороны МВД и Генпрокуратуры? Вряд ли!" - написал эксперт.



Также он добавил, что никто "даже не пытался анализировать события в "Шарите" и движение берлинских активов Кернеса после его ухода в лучший мир. Но приведение к присяге городского головы в нефункциональном состоянии - это не мелкое мошенничество, это узурпация власти, поэтому версия Ярославского вполне естественна, версия о насильственной смерти - как минимум, требует внимания правоохранительных органов".



"Ибо изложенные факты - очень красноречивы. А тут еще и смерть как необходимый элемент узурпации. Ставки были высоки - на кону стояла возможность взять под контроль второй по величине город страны. Харьков же сам по себе как Словения, например. Республика Харьков выставила свою цену в борьбе за власть! И эта цена оказалась выше человеческой жизни", - подытожил Цыбулько.



В результате прошлогодних местных выборов в Харькове городским головой стал Геннадий Кернес, который в то время находился в бессознательном состоянии в больнице Шарите в Берлине. На основании рекомендательного письма, подписанного электронной подписью Кернеса, Игоря Терехова избрали секретарем городского совета. Часть депутатов поставила вопрос о подлинности этого письма, учитывая недееспособное состояние Кернеса, но полиция затормозила расследование. Как секретарь горсовета, Терехов стал исполняющим обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса в середине декабря 2020 года.







