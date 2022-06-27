Общность Украины и Молдовы в получении статуса кандидата ЕС играет нам на руку, – политолог Шлинчак

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Связка Украины с Молдовой открывает нам большие перспективы. Это означает, что Германия и Франция, которые подталкивали Молдову к кандидатству в Евросоюзе, возможно, таким образом начнут и подталкивать Украину", - подчеркнул Шлинчак.



Политолог добавил, что в настоящее время Молдова впереди Украины в плане усовершенствования законодательства согласно требованиям ЕС.



"Понятно, что очень трудно сейчас говорить о проценте того законодательства, которое нам осталось унифицировать, потому что Молдова в этом плане шла более быстрыми шагами, несмотря на то, что у них у власти довольно долго были социалисты. Однако по законодательству Молдова ближе к ЕС, чем мы. Так что нам нужно догонять и перегонять", - сказал он.

Президент Молдовы Мая Санду прибыла с визитом в Украину

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