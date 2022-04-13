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Общий список "двухсотых" для РФ уже очень скоро достигнет отметки 20 тыс., - Зеленский

13 апреля, 2022 среда
02:21
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре количество потерь российской армии составит 20 тыс.

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

"Общий список "двухсотых" для РФ уже очень скоро достигнет отметки 20 тысяч. Буквально на днях, если уже сегодня вечером. А что потом? 30 тыс. убитых? 40 тыс.? Сегодня в России еще раз прозвучало, что их так называемая "спецоперация". Вроде бы идет по плану, но, если честно, никто на свете не понимает, как вообще мог появиться такой план, как мог появиться план, предусматривающий гибель десятков тысяч своих солдат чуть больше, чем за месяц войны? Такой план? И какой финальный уровень своих потерь для этого человека приемлем? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян?" – сказал президент Украины Зеленский.

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