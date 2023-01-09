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Общий личный состав российских войск на территории Беларуси сейчас около 12 тысяч человек, - журналист белорусской службы Радио Свобода Калиновский

9 января, 2023 понедельник
11:40
война с Россией

Валерий Калиновский, журналист белорусской службы Радио Свобода, отметил, что такое количество российского войска в Беларуси не является ударной группировкой, прибывают преимущественно мобилизованные для тренировки на белорусских полигонах.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если смотреть за прошлую пятницу, 6 января, то прибыли три эшелона из РФ в Беларусь. Среди них было два эшелона с представителями личного состава, а также была и техника. Министерство обороны Беларуси откровенно публиковало фото этой техники и каких-то людей. Я заметил на этой технике зимнюю маскировку белой краской, то есть они учитывают снег на территории Беларуси или Украины, и это действительно старая техника, которую они показали. Два эшелона с военными насчитывают по 700-800 человек в каждом, то есть по батальону. Соответственно можем сказать, что общий личный состав российских войск на территории Беларуси примерно теперь составляет около 12 тысяч человек. Они не являются ударной группировкой. Это преимущественно мобилизованные, которые в основном живут в больших палаточных городках и тренируются на полигонах", - рассказал журналист беларусской службы Радио Свобода.

Валерий Калиновский добавил, что Лукашенко в пятницу, 6 января, встречался с российскими военными и рассказывал им об общем деле, которое проводят Россия и Беларусь. Соответственно, можно было увидеть, как выглядят эти палатки и военные, но было заметно, что российские военные прятали свои лица во время встречи с Лукашенко.

  • 2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.
  • 5 января стало известно, что Россия передала вооруженным силам Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А.
  • 6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, "уралы", БАЗы с символикой Z.
  • В ночь с 6 на 7 января в Беларусь перекинули еще один эшелон с российскими солдатами.

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Украина
Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
мобилизация
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