Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сегодня Украина должна отвечать за Украину. Мы уже перешли от того, что кто-то от нашего имени должен говорить. И президент Зеленский, и украинское правительство, и мировое украинство сегодня все вместе лоббируют интересы Украины. Относительно голоса мирового украинства, например, возьму Австралию, Недавно премьер-министр Энтони Албаниз подтвердил передачу Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, однако, чтобы дойти до этого результата, нужно было много лоббировать не только Союзу украинских организаций Австралии, а нам еще и помогали австралийцы, которые сегодня говорят, что австралийское правительство должно больше сделать для Украины. Мы уже выделили более $20 млн гуманитарной помощи, которую нам предоставили рядовые австралийцы. У нас 15 тыс. доноров, один дает $5, а другой $10 тыс., потому что они хотят победы Украины", - сказал первый вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев СКУ).

Стефан Романив добавил, что по результатам Вильнюсского саммита НАТО для Украины есть и позитивы, и негативы.

"Мы будем в Киеве, надеюсь, будем встречаться с президентом Украины, чтобы выстроить общую политику. Когда мы объединены, мы уже видим, что можно сделать. Украинские общины есть в более чем 60 разных странах мира, и каждая лоббирует запросы и потребности Украины, которые есть на сегодня, мы имеем свою стратегию, нам нужно совместно работать, потому что видим работу мирового украинства и СКУ. Если украинское правительство, президент Украины и СКУ будут вместе работать, то общим голосом мы победим. "Со стороны СКУ, диаспоры мы готовы к сегодняшним и новым вызовам, которые возникают перед Украиной. Мы сейчас что-то уже передали, нужно больше - будем организовывать", - подчеркнул Романив.