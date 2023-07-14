Общий голос мирового украинства, правительства и Зеленского приведет нас к победе, - вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев Романив
Стефан Романив, первый вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев (СКУ), отметил, что украинские общины находятся в более чем 60 странах мира и каждая лоббирует запросы и потребности Украины, которые есть на сегодня
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Сегодня Украина должна отвечать за Украину. Мы уже перешли от того, что кто-то от нашего имени должен говорить. И президент Зеленский, и украинское правительство, и мировое украинство сегодня все вместе лоббируют интересы Украины. Относительно голоса мирового украинства, например, возьму Австралию, Недавно премьер-министр Энтони Албаниз подтвердил передачу Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster, однако, чтобы дойти до этого результата, нужно было много лоббировать не только Союзу украинских организаций Австралии, а нам еще и помогали австралийцы, которые сегодня говорят, что австралийское правительство должно больше сделать для Украины. Мы уже выделили более $20 млн гуманитарной помощи, которую нам предоставили рядовые австралийцы. У нас 15 тыс. доноров, один дает $5, а другой $10 тыс., потому что они хотят победы Украины", - сказал первый вице-президент Всемирного Конгресса Украинцев СКУ).
Стефан Романив добавил, что по результатам Вильнюсского саммита НАТО для Украины есть и позитивы, и негативы.
"Мы будем в Киеве, надеюсь, будем встречаться с президентом Украины, чтобы выстроить общую политику. Когда мы объединены, мы уже видим, что можно сделать. Украинские общины есть в более чем 60 разных странах мира, и каждая лоббирует запросы и потребности Украины, которые есть на сегодня, мы имеем свою стратегию, нам нужно совместно работать, потому что видим работу мирового украинства и СКУ. Если украинское правительство, президент Украины и СКУ будут вместе работать, то общим голосом мы победим. "Со стороны СКУ, диаспоры мы готовы к сегодняшним и новым вызовам, которые возникают перед Украиной. Мы сейчас что-то уже передали, нужно больше - будем организовывать", - подчеркнул Романив.
- Напомним, в начале июня СМИ сообщили , что Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18. 13 июня посол Украины в Австралии рассказал, что наша страна направила запрос о состоянии 41 снятого с эксплуатации самолета F-18, чтобы рассмотреть возможность их передачи.
- 15 июня премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил , что правительство намерено заблокировать строительство нового российского посольства рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности.
- 26 июня правительство Австралии объявило о предоставлении дополнительной военной и экономической помощи Украине на 73,5 миллиона долларов.
- 10 июля стало известно, что Австралия отправит разведывательный самолет в Германию, чтобы помочь в обеспечении поставок гуманитарной и военной помощи в Украину.
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