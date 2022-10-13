После полномасштабного вторжения в РФ они составляли почти треть населения, ведь в общину с 18 тысячами населения приехали 7 тысяч переселенцев. За это время совместными усилиями отправили на фронт несколько тысяч банок тушеных тушек, полтонны рыбной продукции, домашней выпечки, консервации. После оккупации возили гуманитарную помощь в освобожденные села возле Киева, а теперь принялись изготавливать буржуйки для блиндажей. Все, о чем сейчас просят – помочь материалами, то есть металлом.

О том, как общине удалось объединить всех жителей и переселенцев в единый механизм, Эспрессо рассказали координаторы общественной организации "Общественный актив Ружинщины" Галина Цехмейструк и Игорь Зозуля. Активисты рассказывают, что занимались социальной работой задолго до войны, а когда началось полномасштабное вторжение, привлекли все возможные ресурсы, чтобы внести свой вклад в будущую победу. Сначала просто кормили тех, кто спешно покидал родные дома, чтобы спастись от российских ракет.

Не имели представления, кто звонил по телефону, но старались сделать все, что нас просили

"Наш поселок расположен как раз на трассе, в 150 километрах от Киева. В то время это была единственная сторона, через которую можно было уехать, а выезжали тысячи людей. У нас есть пекарня и небольшой супермаркет. Несмотря на то, что в первый день у нас, как и у всех, был шок, организовали горячую еду и место для остановки.Случалось такое, что люди выбегали из дома в чем были одеты, не успели ничего с собой взять, с маленькими детьми.Им было нужно переодеться, отдохнуть.Решили работать круглосуточно . Многие из тех людей у нас тогда так и остались жить на время, другие ехали дальше", - вспоминает Галина.

Когда количество выезжавших немного уменьшилось, а первые села в Киевской области были освобождены из-под российской оккупации, волонтеры повезли на освобожденные территории свежий хлеб и готовую пищу. Галина говорит, что до сих пор нет представления, кто тогда к ней звонил и нуждался в помощи, но старались сделать все то, о чем их просили.

"Поехали в Андреевку, после этого в Макарове были несколько раз. Увидели, что там катастрофа и через три дня уже везли пол тысячи буханок хлеба, молоко, сыр, консервацию, готовую продукцию, детское питание. Все, что мы могли – все развозили. А брали где? Многое всего приносили наши односельчане, вычистили все полностью, что имели в запасах магазина. Использовали тогда в основном собственные сэкономленные средства. Конечно, была также и финансовая помощь благотворителей, но это – совсем небольшая часть", – делится воспоминаниями женщина.

Галина добавляет, что до сих пор даже не подсчитывали, сколько всего потратили на помощь. Шутит, что и не хочет считать, чтобы после подсчета не получить инфаркт.

"Волонтером у нас является каждый"

Следующим этапом стала помощь на Восток для местных жителей и военных. Отправляли по 3-4 несколькотонных бусов на Житомир, а оттуда фуры завозили на фронт.

"Поскольку у нас есть пекарня, то передавали нашим ребятам очень много домашней выпечки. Врачи, медсестры, учителя после работы брали у нас готовое тесто и выпекали дома булочки, печенье и другие вкусности. За неделю напекали пол тонны печенья, чтобы наши воины на фронте полакомились вкусненьким", – рассказывает волонтер.

Приобщались к их труду и местные благотворители. В начале полномасштабной войны на нужды ВСУ местная птицефабрика дважды бесплатно передала по 20 тонн курятины.

"Мы закрутили тысячи банок тушенки и каши. Все это сделали своими силами общины. Наладили такое минипроизводство. За неделю передавали до трех тысяч банок. У нас такое движение постоянно, привлечено огромное количество людей, которые искренне хотят помочь", – признается Цихмейстур. Она добавляет, что волонтером у них в поселке есть каждый, ведь кто печет, кто плете сетки, швеи шьют рюкзаки или белье.

А основная задача Галины, как отмечает женщина, - скоординировать работу. В ее команде есть еще два координатора – Ирина Малинская и Игорь Зозуля. Мужчина также отмечает, что кроме постоянных жителей к работе активно приобщались переселенцы.

"От нас зависит, как обеспечим те потребности на которые есть запросы. В этом нам очень помогли ВПЛ, делали вместе все, что было нужно. Как-то здесь вместе с семьей остановился Иван Бережной. Он был нашими ногами. Несмотря на то, что Иван сейчас вернулся в Киев, он до сих пор готов помогать всем, чем нужно.Очень нам помог также волонтерский центр на базе театра имени Заньковецкой во Львове, они подсказали обратиться в консульство в Салониках и оттуда передали несколько паллет медикаментов, из которых удалось сформировать аптечки для бойцов. ", – рассказал Зозуля.

Работают над тем, чтобы обогреть блиндажи военным

Как рассказывают волонтеры, каждый житель их общины воспринимает в честь возможность внести свою лепту в гуманитарную помощь для воинов или простых украинцев. Передавали продукты как крупные предприятия, так и рядовые селяне. Фермеры привозили мясо, курятину, рыбное хозяйство дало пол тонны рыбы, пчеловоды – в тонну меда. Игорь Зозуля объясняет, что их маслозавод даже начал производить масло в жестяных банках, а также соленую карамель.

"Заливают масло 99,9% жирности в жестяную банку, чтобы можно было безопасно довезти. Все – специально для наших ВСУ. Соленую карамель также в жестяной банке передают, с особой маркировкой", – радуется Игорь.

Ближе к осени община волонтеров начала производить турбопечки, а сейчас экспериментируют с производством "буржуек". Печку успели изготовить уже три десятка, а вскоре планируют передать на фронт первую "буржуйку".

"Сейчас у нас очень много планов. Есть запросы на небольшие печки для блиндажей, поэтому очень нужен металл. До зимы времени уже не так много, а вся задержка именно из-за нехватки металла. Если бы мы его имели в изобилии, то работали бы значительно быстрее. Я услышала просто об этих турбопечках в интернете, замучила своего соседа-сварщика, чтобы попытался их смастерить.Использовали металл, оставшийся с моего строительства, смогли сделать 30 штук.Военные оценили и заказали еще. Средства на работу нам не нужны, делаем все бесплатно, нужен разве что материал", – рассказывает Галина Цехмейструк.

Ружинские волонтеры привлекают помощь всех возможных общественных инициатив. На территории их общины когда-то проживал Оноре де Бальзак, а потому работает благотворительный французский фонд. От него удалось получить современные медицинские койки, которые передали непосредственно в зону боевых действий.

В сентябре ОО "Общественный актив Ружинщины" официально зарегистрировали свою общественную организацию и открыли банковский счет. Говорят, что будут работать столько, сколько позволит здоровье. Еженедельно ездят на Восток, Юг, в такие опасные точки, куда не каждый рискнет уехать.

"Мы не намерены даже на секунду останавливаться. Только, чтобы нам было что туда везти и из чего делать. Это очень маленькая частица того, что мы можем сделать для нашей страны. Если бы могли больше, то, наверное, скорее бы это побороли", - подытожили волонтеры.

О том, что их работу придут проверять правоохранители, как это было со многими волонтерами, не волнуются. Галина говорит, что уже имеет определенную репутацию и знает, что ей доверяют.

"Власть не очень видит себя в сотрудничестве, но мы работаем самостоятельно. Нас слышат в других городах. Идти дальше побуждают люди, которых мы встретили за эти семь месяцев. Есть такие, которых мы даже вживую и не видели, а только слышали по телефону. На доверие делали невероятные вещи. Бросали свою работу и прилагали собственные средства. Но мы чувствуем, что делаем нужное дело и это очень поднимает дух", - заключает волонтер.

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