Община села на Киевщине перешла в ПЦУ из Московского патриархата

Об этом сообщил на своей facebook-странице общественный деятель и военнослужащий ВСУ Игорь Мазур.

"Община села Вита-Почтовая перешла из Московского патриархата в ПЦУ и имеет уже своего священника, над которым сегодня совершил обряд рукоположения Александр Драбинко. Пусть всего московского становится с каждым днем меньше!" – написал Мазур, добавив, что он присутствовал во время обряда по приглашению друзей.

Справочно. Рукоположение, или хиротония, – это христианский обряд, во время которого совершается таинство поставления в священнослужители. Есть три чина рукоположения: в диаконы и священники рукоположение может совершать один архиерей; в архиереи посвящают собором архиереев, по меньшей мере двумя.

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