Община киевского пригорода Ворзель со второй попытки перешла в ПЦУ
Религиозная община поселка Ворзель в воскресенье, 30 июля 2023 года, со второй попытки вошла в состав Православной церкви Украины
На собрании большинством голосов ворзелян было принято решение о переходе Петро-Павловского прихода Украинской православной церкви (МП) в Православную церковь Украины, рассказывает Бучанский городской совет.
Ворзель входит в территориальную громаду города Буча Киевской области.
"Сторонники Московского патриархата, которые не зарегистрированы и не проживают в Ворзеле, пытались попасть на собрание и сорвать его. Однако все их попытки были тщетными", - отмечается в сообщении.
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По данным счетной комиссии из 604 присутствующих, за переход проголосовали 599 человек. Против было всего пять.
"Это была вторая попытка. 20 мая на прошлом собрании, которое состоялось в ворзельской школе №10, пришло более 160 жителей поселка. Однако, из-за провокации сторонников московского патриархата провести результативное голосование не удалось", - подчеркнули в Бучанском горсовете.
- По открытым данным, во время оккупации Ворзеля в течение марта 2022 года российскими войсками было убито 16 мирных жителей.
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