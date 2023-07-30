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Община киевского пригорода Ворзель со второй попытки перешла в ПЦУ

30 июля, 2023 воскресенье
19:00
Общество

Религиозная община поселка Ворзель в воскресенье, 30 июля 2023 года, со второй попытки вошла в состав Православной церкви Украины

На собрании большинством голосов ворзелян было принято решение о переходе Петро-Павловского прихода Украинской православной церкви (МП) в Православную церковь Украины, рассказывает Бучанский городской совет.

Ворзель входит в территориальную громаду города Буча Киевской области.

"Сторонники Московского патриархата, которые не зарегистрированы и не проживают в Ворзеле, пытались попасть на собрание и сорвать его. Однако все их попытки были тщетными", - отмечается в сообщении.

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По данным счетной комиссии из 604 присутствующих, за переход проголосовали 599 человек. Против было всего пять.

"Это была вторая попытка. 20 мая на прошлом собрании, которое состоялось в ворзельской школе №10, пришло более 160 жителей поселка. Однако, из-за провокации сторонников московского патриархата провести результативное голосование не удалось", - подчеркнули в Бучанском горсовете.

  • По открытым данным, во время оккупации Ворзеля в течение марта 2022 года российскими войсками было убито 16 мирных жителей.
УПЦ МП
Киевщина
Буча
ПЦУ
новости Киева
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