Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Высшее военно-политическое руководство Украины не исключает попытки новой волны наступления врага. По разведывательным данным, для этого Россия готовит новую волну мобилизации, кроме того, 150 тыс. ранее мобилизованных уже проходят подготовку на полигонах", - говорится в тексте пресс-службы.

Глава администрации Сергей Попко в свою очередь предупредил, что не стоит воспринимать совместные военные учения РФ и РБ в Беларуси как прямую угрозу нового наступления:

"Я хочу вам сказать, что у нас каждый месяц 2022 года и начало 2023-го – решающий месяц. Мы еще с февраля 2022 года выстояли, выдержали, остановили, отбросили. Угрозу не снимаем, пока идет война и пока знаете, что прогнозируют новую очередь мобилизации в России. Пока угроза не снята В Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки беларусской армии и армии РФ, но соответствующими военными руководителями проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предупреждения действий агрессора. Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси, с массированными ракетными ударами, мы можем их ожидать в любое время. Создаем благодаря Воздушным силам и другим силам Противовоздушной оброни соответствующую эшелонированную систему, чтобы не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры", - подчеркнул он.

Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль беларусской территории в войне будет повышаться .

22 декабря британская разведка сообщила, что вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала беларусские войска ниже собственных сил. К такому шагу Россия решила прибегнуть из-за нехватки собственных кадров, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Позже минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ .

2 января мониторинговая группа "Беларусский Гаюн" сообщила, что Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения до 8 января. Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.

О совместных учениях российских и беларусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.

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