Общие потенциальные убытки Украины от оккупации Крыма оцениваются в $ 100 млрд, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время открытия саммита Крымской платформы, передает Еспресо.TV.



"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки на сегодня оцениваются экспертами в размере более ста миллиардов долларов. Это утраченные природные ресурсы, потерянные активы государства, это утрачена промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны агрессора ", - сказал Шмыгаль.



Именно поэтому, подчеркнул премьер, одной из приоритетных задач власти является заставить Россию, по решению международных судов, начать платить за свои действия.



Так, по его словам, уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы.



Напомним, 23 августа в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова. В форуме приняли участие делегаты от 45 стран: США, всех членов ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады, Исландии. Среди них будут девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.