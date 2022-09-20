Общей мобилизации не будет, - председатель комитета госдумы РФ

Об этом рассказал глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов.

"Общей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равен "мобилизации". Он принимается непосредственно не под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его выполнять долгое время. По крайней мере, пока не придет время, когда необходимость в нем отпадет", — сказал Картаполов.

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Он особо отметил возможность введения "военного положения" в приграничных с Украиной областях.

"Видите, это хоть и специальная, но все же военная операция (война в Украине. - Ред.). Поэтому я не исключаю, что в отдельных местностях такое состояние может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам. Нам нужно защищать наших мирных граждан, нужно применять специальные меры вооружения — той же ПВО", — сказал депутат госдумы РФ.

20 сентября Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Новость 20 сентября о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.