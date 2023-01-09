Об этом в эфире Эспрессо заявил координатор программы сотрудничества с Латинской Америкой Центра Трансатлантического Диалога Александр Сливчук.

"Все президенты и правительства Латинской Америки поддержали действующего президента Лулу да Сильву. Сейчас большинство правительств на континенте левого толка, да Сильва - тоже. Мы можем анализировать и прогнозировать более тесное сотрудничество между Бразилией и другими правительствами ЛА, что будет полезно и качественно для интеграции в регионе", - отметил он.

По мнению Сливчука, масштабных экономических потрясений не последует.

"Это больше внутренний конфликт в Бразилии и Луле придется приложить усилия, чтобы консолидировать общество. Сейчас оно максимально поляризовано. Победа Лулы была с результатом 50, 18%. Общество поляризовано до крайне левых и крайне правых движений, что повлекло за собой такие жестокие протесты. Я уверен, что решением будут экономические реформы. Ситуация нормализуется, однако нужно время. Если Сильва перейдет от прямолинейной критики Болсонара и решит заниматься реформами - общество его поддержит", - подытожил эксперт.

8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто . Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала Сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.

Через несколько часов после прорыва протестующих правоохранители уволили в Бразилии здания конгресса, президентского дворца и Верховного суда.