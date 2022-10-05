"Общество "перегрето" эмоциями": актер будущего фильма "Буча" отреагировал на скандал вокруг него
Актер Вячеслав Довженко считает, что осуждать или обсуждать еще не снятый фильм нелогично, пока нет самого предмета обсуждения
Об этом актер Вячеслав Довженко, который снимается в фильме "Буча", заявил в интервью "Фокусу".
Речь идет о заявлении украинской киноакадемии, вышедшем после презентации трейлера фильма "Буча" . Так, комментируя работу над будущим художественным фильмом, цель которого – показать трагедию в оккупированных Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле, в киноакадемии создателей фильма обвинили в конъюнктуре.
"Тема событий войны России против Украины нуждается в максимально деликатном подходе. Изображение трагических событий в игровых фильмах, пока идет война, влечет за собой риск конъюнктурного использования трагедии, что считаем неприемлемым", - говорится в заявлении.
Актер Вячеслав Довженко, играющий в ленте российского оккупанта, отметил, что его такая реакция не удивила.
"Я не отвечаю им, потому что понимаю: общество сейчас вообще "перегрето" эмоциями: чему удивляться – на дворе война. Каждый день появляются отнюдь не положительные новости. А на сегодня вообще спорить нет смысла, потому что нет предмета спора - собственно фильма", – заявил Довженко.
Он также сказал, что считает, что внутри скандала "совсем другая составляющая". Впрочем, озвучивать ее воздержался.
"Так или иначе, на сегодняшний день пока не на что реагировать", - добавил актер.
Будущий художественный фильм расскажет реальную историю волонтера, гражданина Казахстана Константина Гудаускаса, спасавшего в Киевской области местных. В марте 2022 года ему удалось вывезти из оккупированных городов 203 местных жителей.
- После презентации ролика о фильме "Буча" в киноакадемии заявили, что проводить "в местах непосредственных трагических событий съемки игровых фильмов с применением тяжелой военной техники, пиротехники, с использованием формы российских военных и содержащих насилие событий - это напоминание о событиях тем, кто пережил насилие, и может произойти ретравматизация жертв этих событий".
- По данным Нацполиции, во время российской оккупации в районе Бучи погибли 1137 человек , непосредственно в городе Буча – 461 человек
- Екатерина Украинцева, депутат Бучанского городского совета, отметила, что по экспертным оценкам в восстановлении в городе нуждается 301 дом
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