Об этом актер Вячеслав Довженко, который снимается в фильме "Буча", заявил в интервью "Фокусу".

Речь идет о заявлении украинской киноакадемии, вышедшем после презентации трейлера фильма "Буча" . Так, комментируя работу над будущим художественным фильмом, цель которого – показать трагедию в оккупированных Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле, в киноакадемии создателей фильма обвинили в конъюнктуре.

"Тема событий войны России против Украины нуждается в максимально деликатном подходе. Изображение трагических событий в игровых фильмах, пока идет война, влечет за собой риск конъюнктурного использования трагедии, что считаем неприемлемым", - говорится в заявлении.

Актер Вячеслав Довженко, играющий в ленте российского оккупанта, отметил, что его такая реакция не удивила.

"Я не отвечаю им, потому что понимаю: общество сейчас вообще "перегрето" эмоциями: чему удивляться – на дворе война. Каждый день появляются отнюдь не положительные новости. А на сегодня вообще спорить нет смысла, потому что нет предмета спора - собственно фильма", – заявил Довженко.

Он также сказал, что считает, что внутри скандала "совсем другая составляющая". Впрочем, озвучивать ее воздержался.

"Так или иначе, на сегодняшний день пока не на что реагировать", - добавил актер.

Будущий художественный фильм расскажет реальную историю волонтера, гражданина Казахстана Константина Гудаускаса, спасавшего в Киевской области местных. В марте 2022 года ему удалось вывезти из оккупированных городов 203 местных жителей.

После презентации ролика о фильме "Буча" в киноакадемии заявили, что проводить "в местах непосредственных трагических событий съемки игровых фильмов с применением тяжелой военной техники, пиротехники, с использованием формы российских военных и содержащих насилие событий - это напоминание о событиях тем, кто пережил насилие, и может произойти ретравматизация жертв этих событий".

По данным Нацполиции, во время российской оккупации в районе Бучи погибли 1137 человек , непосредственно в городе Буча – 461 человек

Екатерина Украинцева, депутат Бучанского городского совета, отметила, что по экспертным оценкам в восстановлении в городе нуждается 301 дом

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