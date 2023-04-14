И это не только о "срачах" в Facebook, Instagram, которые в последнее время ведутся вокруг вещей, не стоящих выеденного яйца, особенно в стране, где идет война. Это – о тенденциях, которые не приводятся ни к каким логическим объяснениям, даже если задать себе цель (не Metu) постичь их намерения.

Помните фильм "Общество мертвых поэтов", увенчанный когда-то статуэткой Оскара? Помните первую лекцию героя – учителя Джона Китинга, с сентенциями о неотвратимости смерти и тезисом Carpe diem (Лови мгновение)? И фразочку: "Рвите розы, пока не поздно…".

А теперь представьте молодого, амбициозного молодого человека, которому в семье постоянно твердили, что он особенный. Без всяких на то оснований, фактов, как это принято даже в порядочных галицких семьях. И, впрочем, правильно, потому что всякий из нас особый априори, от Бога.

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Но каждый понимает эту особенность по-своему. А когда для ее реализации нет оснований, точнее, когда человек достигает возраста, с которого разрешено, к примеру, водить авто или покупать алкоголь, а за его плечами, по его же мнению, никакой бекграунд, то лихорадочно начинает искать пути, чтобы об этой "особенности" знали не только он и его папа с мамой, бабушка и крестная, но и другие. В сети — миллиард рецептов успеха, — и почему бы не воспользоваться первым, тем, что под руками, точнее - в руке, — телефоном…

Когда человек достигает возраста, с которого разрешено, к примеру, водить авто или покупать алкоголь, а за его плечами, по его же мнению, никакой бекграунд, то лихорадочно начинает искать пути, чтобы об этой "особенности" знали не только он и его папа с мамой, бабушка и крестная, но и другие. В сети - миллиард рецептов успеха, - и почему бы не воспользоваться первым, тем, что под руками, точнее - в руке, - телефоном…

В жизни таких примеров "успеха" - тоже пруд пруди. Стремительные карьеры бывшего зека или вчерашнего комика, полуобразованного министра, дипломатки с навыками гейши, проходимца-сказочника в роли гуру для миллионов… Но на этом пути нужны определенные социальные связи, хорошие знакомства, так сказать, "коррупционные схемы". А мир хочется перевернуть уже и немедленно, успех не дает спать, собственная серость мозолит глаз, как пубертатные прыщи на лбу.

Тогда действительно – телефон, tik-tok, youtube…

И вот оно признание!

Оно окрыляет, вдохновляет, толкает. Одних, как Андреса Беринга Брейвика, на резню подростков на острове Утойа. Других – на не менее убийственные "психотерапевтические сеансы", — это наш Спартак Суббота, — только реальные, не сетевые последствия в этом случае просто пролонгированы во времени. Еще других – респектабельного юношу, 21-летнего члена разведывательного крыла Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру, — на "борьбу за справедливость", заключавшуюся в обнародовании тайных документов, от которых, возможно, зависят судьбы миллионов людей, десятка самых мощных государств мира.

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Я почему-то думаю, что эти люди в определенной степени являются жертвами одиозного и, мне кажется, несколько сакрализованного ПТСР. В конце концов, покажите мне кого-то в нынешнем мире, кого обошел этот недуг! Только специфика их травм – особенная. Они не от стрессов, причиненных войной, смертями или потерями собратьев, родных. Они – от гипертрофированного, но нереализованного эго, безосновательного нарциссизма, жажды успеха любой ценой, успеха, подтвержденного, однако, материальными благами. И да, "особые" субботы, тейшейры, брейвики, вряд ли четко понимают границу между виртуальным миром игры, которую можно начать и остановить, и реальностью, с ее неотвратимостью последствий и ответственностью на собственные поступки. Carpe diem!

Я почему-то думаю, что эти люди в определенной степени являются жертвами одиозного и, мне кажется, несколько сакрализованного ПТСР. В конце концов, покажите мне кого-то в нынешнем мире, кого обошел этот недуг! Только специфика их травм – особенная. Они не от стрессов, причиненных войной, смертями или потерями собратьев, родных. Они – от гипертрофированного, но нереализованного эго, безосновательного нарциссизма

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Единственной добродетелью (если это слово годится для этих случаев) наших "особых" нарциссов, по-моему, является подсознательное, почти животное понимание того, что "их ожидают". Сотни, тысячи, миллионы поклонников, фанатов, — таких же серых в обыденности, зато "героев 80 левела" на геймерских платформах. Это инстинктивное чувство, в конце концов, мотивирует их на поступки, как, например, еще одного кинематографического "бунтаря" – Джокера. Только тот действительно ехал крышей от беспросветной обыденности и жестокости реального мира вплоть до момента "просветления" на бунтарских баррикадах. А субботы, тейшейры греются в лучах славы, не очень задумываясь над тем, какой ад готовят своим юзерам-бунтарям…

В конце концов, зачем ходить далеко в виртуал? А разве не было у нас Марии Дэви-Христос, не становились ли иконами для толпы ничем не примечательные когда-то Надя Савченко или тот же Арестович?

Ибо сегодняшние "герои" не первые, и, к сожалению, не последние. Meta-вселенная скрывает мириады еще неизведанных планет, на которые уже "ступала нога человека". И, боюсь, на одной из них комфортно и уверенно чувствует себя монстрик, на котором когда-нибудь замкнётся цепочка команды из ядерного чемоданчика…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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