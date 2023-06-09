Да, за коллаборационизм арестовали наиболее одиозных митрополитов и епископов. Да, несколько владык лишили (наконец-то!) украинского гражданства. Но на всю структуру московской церкви это не повлияло никоим образом. УПЦ МП под руководством митрополита Онуфрия как являлась частью РПЦ патриарха Кирилла, так и остается ею в дальнейшем. Вопреки громким заявлениям о "самостоятельности" и "большей автокефальности", чем Православная Церковь Украины.

Причина такого состояния – в преданности Онуфрия и других руководителей УПЦ МП идеологии "Святой Триединой Руси". А еще – в российском паспорте в кармане киевского митрополита, его искренних признаниях в обиде на Украину и чувстве любви к России ( "Русский по паспорту и по духу" , 10 апреля 2023 года).

Однако главный виновник в сохранении позиций "духовного филиала Кремля" - это украинские власти, которые не приняли ни закон о деколонизации украинского культурного пространства, ни закон о запрете деятельности РПЦ в Украине. Хотя могло показаться, что соответствующие решения по РПЦ принял Совет национальной безопасности и обороны Украины еще 1 декабря прошлого года. Для их выполнения Кабинет Министров даже подготовил собственный законопроект. Но и его не выносят в зал Верховной Рады, потому что в правящем монобольшинстве "Слуги народа" нет достаточного количества голосов для его принятия хотя бы в первом чтении.

На самом деле правительственный законопроект ( № 8371 ) настолько беззубый, что его с радостью поддержала УПЦ МП на заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (11 апреля). Впрочем, сделала это "по-тихому", потому что церковь митрополита Онуфрия взывает на весь мир о "гонении на единую каноническую церковь", подыгрывая русской пропаганде.

Но для большой части украинской власти даже этот вялый законопроект оказывается слишком радикальным, потому что ватного духа и преданности "русскому миру" в их головах не искоренили широкомасштабная война России против Украины, геноцид украинской нации, десятки тысяч смертей, разрушения и ежедневные ракетные обстрелы.

Митрополит поиздевался над министром

Стерильность действий власти в церковном вопросе лучше видна в попытке "освободить" от московской церкви Киево-Печерскую лавру. Так, офис киевской митрополии УПЦ МП убрался из лавры, перебравшись в Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании, где находится резиденция Онуфрия. Также оттуда выехала духовная семинария. Но монастырь УПЦ МП в дальнейшем остается в лавре, и не видна перспектива его ухода.

Пятого июня министр культуры Александр Ткаченко сообщил о завершении работы комиссии Министерства культуры и информационной политики и подписании акта приема-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Этим документом подтверждена передача государственного имущества в пользование заповедника.

В сообщении министерства говорится, что комиссия в целом проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов, находящихся в разном состоянии. "УПЦ МП допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника. Со всем этим еще будем разбираться".

Сам министр Ткаченко заявил, что "теперь, после того как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение 3 рабочих дней со дня их получения это сделать".

Заявление чиновника прокомментировал глава Информационного отдела УПЦ митрополит Климент. Он достаточно жестко сказал, что Ткаченко регулярно озвучивает абсолютную ложь о действиях Минкульта в отношении лавры: "Ткаченко говорит, что подписан Акт приема-передачи имущества Лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать Акт приема-передачи имущества Лавры. Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой.

Посмеявшись над министром, митрополит указал, что решение ведомства не будет иметь никаких правовых последствий для монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. Он как действовал, так и будет действовать дальше.

Суды продлятся годами

При этом министерство отдает себе отчет, что в течение трех дней монахи московской церкви не уйдут из лавры. Они "отказались через канцелярию принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате", - отметил господин Ткаченко. И добавил, что подписание Акта приема-передачи имущества лавры - это "действительно историческое решение и непростая работа, но лавра должна быть украинской, и она возвращается в государство".

Слова министра это способ поднять себе настроение. Потому что пока все эти усилия выглядят декларацией о намерениях, а не констатацией совершенного факта. Дорога к тому, чтобы лавра действительно стала украинской – очень длинная, а то, что в ее конце – весьма неуверенное. Часть лавры, в которой сегодня хозяйничает московская церковь, может останется в ее руках еще неопределенно длительное время. А может быть, и навсегда.

В своем сообщении МКИП отметило, что в случае отказа покинуть лавру в течение трех дней "будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом". Итак, сначала министерству нужно внести в суд представление на незаконные действия монастыря УПЦ МП, судьям потребуется время на ознакомление с материалами дела, далее следует провести слушания и вынести решение. Для этого понадобятся длинные месяцы, если не годы. В случае решения в соответствии с жалобой министерства УПЦ МП наверняка будет его обжаловать во второй инстанции, а впоследствии в Верховном Суде Украины и Европейском суде по правам человека.

В конце концов, в ЕСПЧ московские священники могут обратиться сразу после подачи министерством жалобы в украинский суд, мотивируя это нарушением процедур комиссией МКИП и составленным ею акта приема-передачи. Тяжба перед ЕСПЧ будет длиться годами (ведь внесение жалобы в ЕСПЧ останавливает какие-либо действия по данному делу), в течение которых монахи из филиала РПЦ будут спокойно распоряжаться в Киево-Печерской лавре. Так же, как и в Почаевской лавре.

На эти проблемы я обращал внимание во время подготовки Государственной службой по этнополитике и свободе совести религиоведческой экспертизы по выполнению решений СНБО от 1 декабря ("Власть помогает РПЦ сохраниться и дискредитировать Украину", 17 февраля 2023 года). Однако власти упорно игнорируют реальность, подыгрывая УПЦ МП и российской пропаганде, чем наносит непоправимый ущерб национальной безопасности Украины.

Однако на сегодняшний день сложились и другие объективные обстоятельства. Изменения, то есть выход московских монастырей из лавр, могут произойти из-за давления общественности.

Украинцы поддерживают запрет УПЦ МП

В мае Центр им. Разумкова провел по заказу издания "Зеркало недели" опрос общественного мнения на тему отношение украинцев к запрету УПЦ МП и другим церковным вопросам. Результаты показали негативную оценку московской церкви в Украине, понимание ее антиукраинской идеологии и служение интересам России, а не Украины.

На вопрос, может ли государство вмешиваться в церковные дела, вплоть до ликвидации той или иной церковной структуры, ответ "да, но в исключительных случаях, например, когда это касается национальной безопасности", избрали 45,7% респондентов. Вариант "Да, государство должно контролировать церковь в интересах общества" подтвердило 19,3% украинцев, а ответ "Нет, власть не должна вмешиваться" выбрало 25,8% респондентов.

Фото: ZN.ua

Итак, подавляющее большинство наших соотечественников высказываются за запрет деятельности УПЦ МП, но для "большинства из этого большинства" такой шаг должен обусловливаться необходимостью укрепления национальной безопасности. Тем самым опрос подтвердил, что в своих определениях высказали областные советы, когда отменяли на своих территориях филиалы РПЦ: в Украине УПЦ МП нужно запретить для укрепления нашей безопасности из-за широкомасштабного вторжения Российской Федерации в наше государство.

Отвечая на вопрос об отношении людей к отказам центральными и местными органами власти по продлению аренды культовых сооружений и земельных участков, 60,8% респондентов поддержали такие решения.

Фото: ZN.ua

На вопрос о будущем Киево-Печерской и Почаевской лавр 43,4% опрошенных ответили, что нужно прекратить службы УПЦ МП в лаврах и передать их ПЦУ, 19,6% считают, что их следует оставить в статусе музеев и не допускать туда никакой религиозной организации. , 9,6% – что нужно предоставить возможность для богослужений УПЦ МП и ПЦУ, 6.2% – целесообразно, чтобы богослужение в лаврах проводила по-прежнему УПЦ МП.

Вероятно, власть чувствует состояние общественных настроений и потому говорит, что Киево-Печерская лавра "должна быть украинской". Однако практические действия властей могут привести к сохранению присутствия монастыря РПЦ в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, о чем мы будем говорить впоследствии.

ПЦУ – единственная украинская православная церковь

Украинцы четко формулируют причины запрета деятельности УПЦ МП. Для 43,2% наших сограждан – это проповедование ею идеологии "русского мира", 39% респондентов выбрало ответ "эта церковь связана с российскими спецслужбами", 35,9% - "эта церковь в период с 2014-го по февраль 2022 года ни разу не осудила российскую агрессию, наоборот, поддерживала российский нарратив о "гражданском конфликте", 36% - "у этой церкви руководящий центр в Москве".

Московская церковь стремительно теряет свою паству. На вопрос "К какой религии или церкви вы себя относите?" принадлежность к ПЦУ задекларировали 34,2% украинцев, ответ "я православный, но не отношу себя ни к одной из церквей" – 13,1%, "я верю в Бога, но ни к одной религии себя не отношу" указали 10,1% опрошенных , принадлежность УГКЦ избрали 10,1% респондентов, а к УПЦ МП относит себя только 8,2%.

Итак, война окончательно похоронила пропагандистское использование церковью Кирилла Гундяева тезиса о "единой канонической церкви" с наибольшим количеством религиозных организаций и верующих. ВТО больше по количеству приходов, принадлежность к ней декларирует в 4 раза больше людей, чем к УПЦ МП. Именно этот показатель объясняет нежелание украинцев воспринять простое объединение этих церквей в единую структуру.

Центр им. Разумкова задал вопрос: "С каким утверждением о возможности объединения украинских церквей вы в большей степени согласны?" Ответ "не нужно объединять украинские церкви" избрало 30,4% респондентов; "нельзя присоединять УПЦ МП к ПЦУ, поскольку в УПЦ МП много священников с пророссийской ориентацией" – 25,3%. Считается, что "нужно объединить УПЦ МП и ПЦУ и создать Единую поместную православную церковь" только 12,1% опрошенных.

Итак, каков результат социологических опросов? Большинство украинцев определилось, что Украинской православной церковью является ПЦУ, а не УПЦ МП. Церковь митрополита Онуфрия рассматривается как часть московской церкви, а не элемент украинского православия. Люди правильно поняли также, что решения собора УПЦ МП от 27 мая 2022 года были попыткой мимикрии, а не настоящим расторжением канонических, организационных и идеологических связей с РПЦ. Потому что никакого выхода из подчинения Москве не произошло.

Украинское общество буквально взывает, чтобы власть сделала из этого выводы и запретила деятельность РПЦ в Украине. Так, как это предусмотрено законопроектом "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" ( №8221 ), который в ноябре прошлого года мной и группой народных депутатов из всех депутатских фракций зарегистрирован в Верховной Раде.

Но власть упорно игнорирует наши предложения вопреки государственным интересам, необходимости защиты национальной безопасности и взглядам большинства украинцев.

Наши предложения

Законопроект №8221 устанавливает запрет деятельности РПЦ на территории Украины, а также деятельность религиозных организаций (объединений), которые непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуру или являются частью РПЦ.

Нами предусмотрено досрочное прекращение всех сделок, связанных с использованием имущества (аренда, наем, лизинг и т.п.), срок действия которых не истек, заключенных между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником или участником которых она есть.

Устанавливаются особенности наименования религиозных организаций, в частности, возможность религиозной организации использовать в своем названии (как полном так и сокращенном) слов "православный" или "православный" исключительно в случае, если эта религиозная организация в канонических и организационных вопросах подчинена ПЦУ.

Все предельно взвешено, просто и согласно европейскому законодательству. И четко понятно для всех участников законодательного процесса, в частности для юридических лиц РПЦ в Украине, следовательно и монастыря в Киево-Печерской лавре. Если бы УПЦ МП захотела обжаловать сам закон или его отдельные положения, тогда юристам московской церкви следовало бы доказать, что деятельность РПЦ в Украине служит укреплению национальной безопасности во время развязанной Российской Федерацией геноцидной войны.

Абсурд такого обжалования будет самопонятен даже для самых горячих поклонников "русского мира". Нарушение условий аренды государственной собственности будет играть вспомогательную, а не главную процессуальную роль.

Но наши власти решили проигнорировать законопроект № 8221 и пошли по пути судебных решений для каждого отдельного юридического лица УПЦ МП, а их – тысячи! И для каждого случая нужно провести экспертизу, собрать доказательства нарушения условий аренды, подать в суд и пройти все судебные инстанции.

Таким образом, нашей жизни, даже жизни наших детей и внуков не хватит на воплощение запрета деятельности РПЦ в Украине и выселение ее юридических лиц из государственной собственности, в частности памятников культуры общеукраинского и общемирового значения.

Меньшинство не должно держать государство в заложниках

В преамбуле к нашему законопроекту отмечено, что в соответствии с Томосом в Украине предстает автокефальная Православная Церковь. По решению Объединительного Собора 15 декабря 2018 она получила название Православная Церковь Украины (ПЦУ). Сам Томос был вручен 6 января 2019 этой Церкви, а также Украинскому государству. Согласно предоставленному Патриаршему и Синодальному Томосу, эта Церковь - все православные митрополии, архиепископии, епископии, монастыри, приходы и все церковные учреждения - имеет статус автокефальной, является частью Вселенского Православия и занесена в Диптих Православных Автокефальных Церквей государственных границ Украины.

Другого Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине не будет. Так же как фактом стало то, что московская церковь является религиозной организацией небольшого меньшинства общества. Хотя, к сожалению, все еще с очень влиятельным представительством у власти.

Однако именно сейчас настала пора, чтобы это меньшинство прекратило диктовать свои условия нашему государству, истекающему кровью от носителей "русского мира". Идеология, которой все еще руководствуется УПЦ МП и ее защитники во власти.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее должен быть принят законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Русская православная церковь и ее филиал УПЦ МП должны быть запрещены законом.