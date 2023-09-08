Общество Красного Креста поможет с финансовой компенсацией украинским гражданам, приютившим ВПЛ
Организации Красного Креста и Минреинтеграции подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере компенсации затрат на временное размещение переселенцев с начала полномасштабного вторжения России
Об этом сообщает Общество Красного Креста.
Меморандум подписали представители Украинского Красного Креста, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Его целью задекларирована финансовая поддержка гражданам, разместившим в своих домах ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Речь идет, в частности, о компенсации оплаты коммунальных услуг.
Также Минреинтеграции и Украинский Красный Крест подписали меморандум об усилении и развитии взаимоотношений и сотрудничестве в вопросах поддержки граждан, проживавших на оккупированных территориях, внутренних переселенцев и выехавших за границу. Кроме того, речь идет о поддержке в создании безопасных условий для тех, кто стремится вернуться в свои дома или на другое место жительства в Украине. Еще одним направлением деятельности будет распространение знаний международного гуманитарного права на всей территории Украины и гуманитарная помощь населению.
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обсудила с другими подписантами возможности предоставления единовременной денежной поддержки новым оккупированным территориям.
Фото: Общество Красного Креста Украины
Фото: Общество Красного Креста Украины
- С начала 2023 года предпринимателям, трудоустроившим ВПЛ, государство выплатило 126 млн грн компенсации: почти 6 тыс. предприятий взяли на работу 10 300 внутренних переселенцев.
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