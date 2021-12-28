Общество хочет слышать, как мы будем защищаться, а не обвинения друг друга, - депутат Киевсовета о реакции Резникова на создание в столице штаба терробороны

Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"У нас с 1 января вступает в силу соответствующий закон о терробороне. И это не значит, что мы 1 января только должны начать готовиться. Мы как раз к моменту вступления в силу закона должны быть уже готовы. Уже сегодня территориальные громады должны услышать от Минобороны указания, что же им с 1 января делать", – сказала Ярош.



Она напомнила, что у тергромад тоже свой определенный набор обязанностей, который они должны выполнять.



"В первую очередь - обеспечение, им нужно готовить соответствующие помещения и оснащение для того, чтобы эта система начала работать как слаженный механизм. Мне бы очень не хотелось, чтобы происходили политические баталии на эту тему и перетягивание одеяла", - считает депутат.



Ярош подчеркнула, что каждый день транслируют какие-то новые угрозы, угрозы со стороны российских политиков в сторону Украины.



"А мы будем – сидеть ждать? Общество хочет слышать конкретные ответы, что и как им делать, как мы будем защищаться в случае чего. А не слышать обвинения друг друга от наших руководителей", – подытожила она.

Прессслужба КГГА сообщила, что в Киеве создают штаб территориальной обороны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что местные власти не создают штабы территориальной обороны, а только принимают в них участие .