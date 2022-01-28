"Общество хочет большей коммуникации": нардеп Констанкевич считает, что власти должны доносить больше информации на фоне возможного вторжения РФ

Об этом она рассказала в эфире программы "Политклуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.



"Я считаю, что ситуация в Украине очень сложная. Мы осознаем эту угрозу - то, что Украина восьмой год в войне, и то, что эксалация сейчас. Бесспорно, мне тоже не хватает коммуникаций. Я бы хотела ежедневных, своевременных, оперативных и, к примеру, разговор президента Байдена и Зеленского вчерашний, он был откомментирован сегодня во второй половине дня. Когда мы спросили министра иностранных дел, что было, - мы получили очень лаконичный, сдержанный и далекий от прозрачного ответ. Общество во время таких угроз хочет большей коммуникации", - сказала нардеп.



По ее мнению, "Офису президента и власти нужно делать из этого выводы".



"Демонстрировать уважение к украинскому обществу - доносить больше правдивой информации. Второе: должны быть реальные шаги в укреплении обороноспособности страны. Работы на границе с Беларусью не было, нет ее и сейчас. Третий аспект, в контексте децентрализации, в контексте того, что много полномочий переданы на громады - нам нужно больше работать с председателями громад, там внизу. Пока деньги не пришли, те 2,7 млрд на терроборону, - мэры городов хватаются за голову, из каких ресурсов направлять средства", - заявила Констанкевич.



Она добавила, что пока громады сами сознательно приступают к работе.



"Я за то, что мы должны консолидироваться не только политически, а в действиях. И по всей вертикали, и по горизонтали, потому что вызовы, угрозы стоят серьезные и мы должны это понимать", - сказала нардеп.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.