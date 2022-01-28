"Общество хочет большей коммуникации": нардеп Констанкевич считает, что власти должны доносить больше информации на фоне возможного вторжения РФ
Народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что Украина на фоне угрозы нового нападения РФ должна укреплять обороноспособность
Об этом она рассказала в эфире программы "Политклуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.
"Я считаю, что ситуация в Украине очень сложная. Мы осознаем эту угрозу - то, что Украина восьмой год в войне, и то, что эксалация сейчас. Бесспорно, мне тоже не хватает коммуникаций. Я бы хотела ежедневных, своевременных, оперативных и, к примеру, разговор президента Байдена и Зеленского вчерашний, он был откомментирован сегодня во второй половине дня. Когда мы спросили министра иностранных дел, что было, - мы получили очень лаконичный, сдержанный и далекий от прозрачного ответ. Общество во время таких угроз хочет большей коммуникации", - сказала нардеп.
По ее мнению, "Офису президента и власти нужно делать из этого выводы".
"Демонстрировать уважение к украинскому обществу - доносить больше правдивой информации. Второе: должны быть реальные шаги в укреплении обороноспособности страны. Работы на границе с Беларусью не было, нет ее и сейчас. Третий аспект, в контексте децентрализации, в контексте того, что много полномочий переданы на громады - нам нужно больше работать с председателями громад, там внизу. Пока деньги не пришли, те 2,7 млрд на терроборону, - мэры городов хватаются за голову, из каких ресурсов направлять средства", - заявила Констанкевич.
Она добавила, что пока громады сами сознательно приступают к работе.
"Я за то, что мы должны консолидироваться не только политически, а в действиях. И по всей вертикали, и по горизонтали, потому что вызовы, угрозы стоят серьезные и мы должны это понимать", - сказала нардеп.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.
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