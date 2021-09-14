Общественный транспорт в случае локдауна не будут останавливать, - Шмыгаль

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .

"Закрывать (общественный транспорт) пока мы не планируем. Адаптивный карантин остается адаптивным так, как он и был", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что к коллективам перевозчиков будут действовать те же требования вакцинации (80% персонала).

Шмыгаль добавил, что будет действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

"В общественном транспорте будут требовать сертификаты нецелесообразно", - подчеркнул премьер.