Общественный транспорт в случае локдауна не будут останавливать, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что транспорт во время жесткого карантина закрывать не планируют
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .
"Закрывать (общественный транспорт) пока мы не планируем. Адаптивный карантин остается адаптивным так, как он и был", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что к коллективам перевозчиков будут действовать те же требования вакцинации (80% персонала).
Шмыгаль добавил, что будет действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
"В общественном транспорте будут требовать сертификаты нецелесообразно", - подчеркнул премьер.
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