Общественный транспорт Киева будет работать на час дольше 14 сентября
В ночь с 14 на 15 сентября метро и наземный транспорт Киева продлят работу на один час из-за проведения футбольного матча
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В ночь с 14 на 15 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа столичного метро и наземного общественного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.
В частности, на 1 час продлят работу маршрутов:
- троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайных - №№ 1, 8, 28.
Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Кроме этого, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное