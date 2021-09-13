Общественный транспорт Киева будет работать на час дольше 14 сентября

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В ночь с 14 на 15 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа столичного метро и наземного общественного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.

В частности, на 1 час продлят работу маршрутов:

троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных - №№ 1, 8, 28.

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Кроме этого, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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