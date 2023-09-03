Общественный деятель рассказал, сколько республиканцев против помощи Украине со стороны США

Об этом рассказал общественный и политический деятель Юрий Рашкин в эфире Эспрессо.

По его словам, если бы Дональд Трамп не был таким благосклонным к Владимиру Путину, то республикаций больше поддерживали бы Украину, но по меньшей мере 50% членов Республиканской партии не поддерживают украинцев, еще 30% соревнуются с Трампом (Десантис, Рамасвами), которые радикальной позицией по этому вопросы показывают, что они – с избирателями Трампа. Остальные два или три кандидата от республиканцев поддерживают Украину и не гонятся за сторонниками Трампа.

"Среди сторонников Трампа около 85% кандидатов не поддерживают повышенную помощь Украине", - подчеркнул Юрий Рашкин.

Что известно о выборах в США

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году

Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году

21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.

Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.

Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасать США от второго президентского срока Трампа .

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

26 августа издание Politico отметило курс Рамасвами на сближение с Путиным. Однако в шутку предлагало ему расспросить у Пригожина, как президент России умеет выполнять обещания.

28 августа потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил , что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО ради соглашения с РФ против Китая.