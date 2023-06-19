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Общественные организации могут получить грант до €99 тыс. на архитектурный план пострадавшей памятки культуры

19 июня, 2023 понедельник
17:44
Культура

Объявлен конкурс грантов до 99 тысяч евро на один проект для общественных организаций по реконструкции культурных пространств, поврежденных РФ

Об этом информируют на сайте инициативы Европейского Союза для Украины.

"По данным Министерства культуры и информационной политики, российские войска повредили 552 памятки культуры. Большой инфраструктурный грант – ваш шанс спасти один из них", – говорится в заявлении.

Конкурс ориентирован на общественные организации, представляющие интересы общества и владельцев культурного пространства. Пространства ищут вне Киева, ведь там больше пострадавших и меньше финансирования.

Для участия в конкурсе нужно иметь продуманный план реконструкции, разрешение владельца пространства и согласование для восстановления.

"У вас будет около ста тысяч евро на восстановление кинотеатра, зеленой сцены, музея, библиотеки, дома культуры или другого места, которое было важной точкой на карте вашего города", - добавляют на сайте.

Также необходимо заполнить онлайн-форму на платформе министерства до 29 июня. Реконструкцию следует закончить до конца марта 2024 года.

Победители конкурса обещают не только финансовую поддержку, но и участие в сообществе выпускников, где можно получить еще больше грантов, знакомиться с авторами интересных проектов со всей страны и участвовать в онлайн-встречах.

Подробная информация о конкурсе.

  • По состоянию на 25 мая в результате российской агрессии в Украине убытки понесли 1520 объектов культурной инфраструктуры, без учета памяток культурного наследия.
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