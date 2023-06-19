Об этом информируют на сайте инициативы Европейского Союза для Украины.

"По данным Министерства культуры и информационной политики, российские войска повредили 552 памятки культуры. Большой инфраструктурный грант – ваш шанс спасти один из них", – говорится в заявлении.

Конкурс ориентирован на общественные организации, представляющие интересы общества и владельцев культурного пространства. Пространства ищут вне Киева, ведь там больше пострадавших и меньше финансирования.

Для участия в конкурсе нужно иметь продуманный план реконструкции, разрешение владельца пространства и согласование для восстановления.

"У вас будет около ста тысяч евро на восстановление кинотеатра, зеленой сцены, музея, библиотеки, дома культуры или другого места, которое было важной точкой на карте вашего города", - добавляют на сайте.

Также необходимо заполнить онлайн-форму на платформе министерства до 29 июня. Реконструкцию следует закончить до конца марта 2024 года.

Победители конкурса обещают не только финансовую поддержку, но и участие в сообществе выпускников, где можно получить еще больше грантов, знакомиться с авторами интересных проектов со всей страны и участвовать в онлайн-встречах.

Подробная информация о конкурсе.