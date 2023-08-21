"Общественность знает, как успешным было мое президентство": Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям
Об этом сообщило агентство Reuters.
Трамп уже несколько месяцев предполагал, что скорее всего пропустит дебаты в среду вечером в Милуоки, штат Висконсин, аргументируя это тем, что нет смысла давать своим республиканским соперникам шанс атаковать его, учитывая его значительное преимущество в национальных опросах общественного мнения.
В воскресенье опрос CBS показал, что он желанный кандидат для 62% республиканских избирателей, а его ближайший соперник, губернатор Флориды Рон ДеСантис, имеет 16%. Все остальные кандидаты на первичной гонке получили менее 10% поддержки.
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"Общественность знает, кто я такой и как успешным было мое президентство", - заявил Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. "Поэтому я не буду участвовать в прениях".
Кампания Трампа не сразу ответила на вопрос, имеет ли в виду бывший президент, что он не будет участвовать ни в каких республиканских дебатах.
Что известно о выборах в США
16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году
Позже 25 апреля Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
21 мая бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ.
Также бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине.
Юрий Рашкин, политический и общественный деятель из США, отметил, что у Байдена ощущение, что он лучше всех может спасать США от второго президентского срока Трампа
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