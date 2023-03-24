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Общественность призывает поддержать коалицию на выборах в антикоррупционный совещательный орган Минобороны

24 мартa, 2023 пятница
10:38
Новости

Сегодня, 24 марта, открыли всеукраинское онлайн голосование за кандидатов в общественный антикоррупционный совещательный орган при Министерстве обороны

Общественные организации, волонтеры, юристы объединились в поддержку добродетельных претендентов во вновь созданную структуру. Они будут заниматься предотвращением коррупции, обеспечением прозрачности закупок, будут иметь контролирующие и совещательные функции.

Ветеран Юрий Гудыменко опубликовал на своей странице в Facebook список кандидатов.

“Мы предлагаем голосовать за общий список кандидатов из разных организаций и групп, а именно:

4. Яровая Богдана Эдуардовна

5. Николаенко Татьяна Владимировна

11. Прудковский Виктор Вячеславович

13. Шуба Анастасия Вадимовна

14. Масюк Виталий Владимирович

15. Свирко Олег Станиславович

16. Кальницкий Виталий Владимирович

17. Грушовец Евгений Анатольевич

18. Оджиковский Виталий Олегович

19. Остапенко Дмитрий Николаевич

22. Григорян Артак Владиевич

23. Пионтковский Константин Анатольевич”

Чем больше голосов соберут разные проукраинские кандидаты, тем меньше шансов пройти в Антикоррупционный совещательный орган будут у пророссийских агентов, добавил Гудыменко.

Голосование проходит на платформе НАПК с 8:00 до 20:00 24 марта: https://voting.mod.gov.ua/ .

Чтобы сделать свой выбор, необходимо:
1. Пройти проверку, не робот ли вы.

2. Отправить код полученный на электронную почту и на номер телефона.

3. Выбирать кандидатов, поставив отметки напротив их фамилий и нажать кнопку "ПРОГОЛОСОВАТЬ". Проголосовать можно сразу за весь перечень.

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