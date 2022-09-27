Об этом он рассказал в эфире Еспресоо.

Согласно Закону " Об Общественном телевидении и радиовещании " финансовая поддержка "Общественного телевидения" должна составлять 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета Украины за предыдущий год. Однако в проекте Госбюджета-2023 снизили расходы на культурную и медийную сферы, в частности на "Общественное".

"Общественное" было одной из самых удачных реформ, которую сейчас действительно пытаются полностью разрушить. Еще раз, с одной стороны, – политическим вмешательством в его работу, а с другой – финансами. Дальше просто не хотят давать деньги, и сейчас мы посмотрим, чем закончится бюджетный процесс, потому что финансирование "Общественного" предусмотрено законом", - сказал Андрей Осадчук.

Народный депутат Украины отметил, что по закону "Общественному" государство должно выделять 4 млрд грн в год, чтобы полностью обеспечить функционирование такого крупного хозяйства.

"В законе есть формула, и по этой формуле им там причитается чуть ли не 4 млрд грн в год, потому что действительно, это огромное хозяйство, которое можно и нужно развивать, чтобы иметь независимого, альтернативного вещателя, поскольку это есть во всех приличных европейских странах. И это можно делать запросто, сэкономив деньги на проектах, потерявших смысл", - сообщил он.

13 сентября Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год и направил его в Верховную Раду на рассмотрение.

В проекте Госбюджета-2023 снизили расходы на культурную и медийную сферы, в частности на "Общественное". Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составляет 1 млрд 504 млн 236,5 тыс. грн. Это все расходы на потребление, на развитие (капитальные расходы) средств нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb