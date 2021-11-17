Общественное пространство в Гостином дворе: Минкульт восстановит киевскую достопримечательность

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.



"Реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти соберутся на проектном семинаре "Гостиный двор: фокус внимания - видение", чтобы разработать пошаговую Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве. Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания, но и новой жизни всей Контрактовой площади", - говорится в сообщении.



Специалисты проведут опрос киевлян и жителей Подола по поводу их видения Гостиного двора. Позже эксперты из разных сфер изучат состояние здания Гостиного двора и окружающую территорию.



Долгое время Гостиный двор был в заброшенном состоянии: в здании значительные повреждения, разрушены инженерные системы, замусорена территория.



Справка: Гостиный двор - монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично построенный в 1809-1813 годах. При экс-президенте Викторе Януковиче его планировали перестроить под торгово-офисный центр. В феврале 2018 года суд вернул здание Гостиного двора государству. Он был передан в управление Фонда госимущества Украины. 19 мая 2021 г. Гостиному двору дали статус памятника культурного наследия национального значения. Здание было передано в управление МКИП.

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