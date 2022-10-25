Общественное подало в ЕСПЧ заявление об обстрелах Россией телебашен
Общественное Вещание подало заявление в Европейский суд по правам человека из-за обстрелов телебашен
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Россия, цинично нарушая законы и обычаи войны, обстреливает украинские города, в том числе телебашни, чтобы украинцы не могли вовремя получать информацию об опасности", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в результате нападений РФ были нанесены ракетные или авиационные удары по телебашням: в Киеве, Харькове и Изюме, Лисичанске (Луганская область), Коростене (Житомирская область), Белополье (Сумская область), Антополе (Ровенская область), Виннице, Ореховые. (Запорожская область).
На время вещание на этих территориях было прекращено; российские военные захватили телебашню в Мелитополе, из-за чего прекращена речь в нескольких городах; предприняты попытки глушения сигнала каналов Общественного на спутнике Amos; предпринята попытка уничтожения телевизионного архива через запущенный вирус на сайте.
- Напомним, что утром 14 марта российские кафиры обстреляли телевизионную башню в Ровенской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.63
Покупка 39.63Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное