Общественное подало в ЕСПЧ заявление об обстрелах Россией телебашен

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Россия, цинично нарушая законы и обычаи войны, обстреливает украинские города, в том числе телебашни, чтобы украинцы не могли вовремя получать информацию об опасности", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в результате нападений РФ были нанесены ракетные или авиационные удары по телебашням: в Киеве, Харькове и Изюме, Лисичанске (Луганская область), Коростене (Житомирская область), Белополье (Сумская область), Антополе (Ровенская область), Виннице, Ореховые. (Запорожская область).

На время вещание на этих территориях было прекращено; российские военные захватили телебашню в Мелитополе, из-за чего прекращена речь в нескольких городах; предприняты попытки глушения сигнала каналов Общественного на спутнике Amos; предпринята попытка уничтожения телевизионного архива через запущенный вирус на сайте.

Напомним, что утром 14 марта российские кафиры обстреляли телевизионную башню в Ровенской области.

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