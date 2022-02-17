Общественное обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022"
Общественный вещатель обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022"
Об этом сообщает Общественное .
"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Общественное предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", - отметили в Общественном.
Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.
"Общественный вещатель следит за соблюдением Правил Нацотбора и порядка определения представителя Украины", - говорится в сообщении.
Согласно пункту 3.4 Правил в случае прекращения Общественным участия в Отборе участника, определенного / объявленного победителем Отбора, Общественное имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов.
Согласно жеребьевке, представитель Украины выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 10 мая.
Грандфинал пройдет 14 мая. "Евровидение-2022" будет проходить в итальянском городе Турин, 41 страна представит в конкурсе своих участников.
- Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.
- Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
- 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Глава правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Наблюдательный совет Общественного вещателя планирует внеочередное заседание 18 февраля из-за ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2022".
- Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы.
- 16 февраля Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на "Евровидении-2022", оргкомитет нацотбора поддержал это решение.
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