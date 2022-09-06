"Общественное" назвало финалистов нацотбора на детское Евровидение-2022

Об этом сообщает " Общественное вещание " в инстаграмме.

Как говорится в сообщении, в финал с авторскими песнями попали:

Диана Стасюк – 14-летняя исполнительница из Бучи.

Елизавета Петрук – 14-летняя вокалистка из Гостомеля.

Злата Дзюнька – 13-летняя певица из Равы-Русской во Львовской области.

Дуэт "София Артеменко и DJ Polinka" представили себя как "волчью стаю украинского народа".

Дарья Реброва – 13-летняя исполнительница из Краматорска Донецкой области.

Более подробную информацию о финалистах можно узнать на странице "Общественного вещания".

"Финал национального отбора на детский песенный конкурс Евровидения-2022 состоится 18 сентября на платформах Общественного", – пишет "Общественное".

"Общественное вещание" продолжило прием заявок на участие в нацотборе детского Евровидения-2022 до 31 августа.

Украинцы с 30 августа по 6 сентября смогут проголосовать за жюри финала нацотбора детского "Евровидения", которое состоится 11 декабря в Армении.

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