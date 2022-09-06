"Общественное" назвало финалистов нацотбора на детское Евровидение-2022
Финал национального отбора на детский песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится 18 сентября
Об этом сообщает " Общественное вещание " в инстаграмме.
Как говорится в сообщении, в финал с авторскими песнями попали:
- Диана Стасюк – 14-летняя исполнительница из Бучи.
- Елизавета Петрук – 14-летняя вокалистка из Гостомеля.
- Злата Дзюнька – 13-летняя певица из Равы-Русской во Львовской области.
- Дуэт "София Артеменко и DJ Polinka" представили себя как "волчью стаю украинского народа".
- Дарья Реброва – 13-летняя исполнительница из Краматорска Донецкой области.
Более подробную информацию о финалистах можно узнать на странице "Общественного вещания".
"Финал национального отбора на детский песенный конкурс Евровидения-2022 состоится 18 сентября на платформах Общественного", – пишет "Общественное".
- "Общественное вещание" продолжило прием заявок на участие в нацотборе детского Евровидения-2022 до 31 августа.
- Украинцы с 30 августа по 6 сентября смогут проголосовать за жюри финала нацотбора детского "Евровидения", которое состоится 11 декабря в Армении.
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