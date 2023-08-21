Общественная советница при Минобороны Яровой: мы сэкономили 4,6 млрд грн на питании военных

Об этом в интервью Эспрессо рассказала волонтер и членки Антикоррупционного совета при Минобороны, заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению Дана Яровая.

Дана Яровая отметила, что после скандала с яйцами, которые покупала Минобороны по завышенной цене, она решила поддержать министра обороны.

"Я соблюдаю информационную тишину и буду его поддерживать, потому что та кандидатура, на которую его меняли, она была недопустима. Именно тогда появилась эта рабочая группа о написании положения об Антикоррупционном совете, а затем было всеукраинское голосование", - сказала членкиня.

Яровая рассказала, что ее назначили в комиссию по закупке и тыловому обеспечению, хотя она была одним из главных критиков министра обороны. Волонтер удивилась этому решению и подумала о самоотводе, но решила остаться и попытаться что-то изменить.

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"Я не понимала, зачем меня включают. Но меня остановило то, что если сделаю самоотвод, то министр обороны выйдет и скажет: "Яровая набрала большее количество, я ей даю все механизмы влиять на ситуацию, а она отказывается". Поэтому я пообщалась с коллегами решила, что я на первое заседание приду, не успела переступить порог департамента государственных закупок, как меня назначили заместителем комиссии по закупке”, - подчеркнула она.

Член Антикоррупционного совета при Минобороны добавила, что на первом заседании комиссии она увидела много проблем в системе закупок и потребовала прозрачности и конкурентности.

"Я сказала, что хочу на "Прозорро". Хочу отдать должное моим коллегам по тыловому обеспечению за то, что они поддержали, но я не хочу на себя натягивать особое влияние, но, мне кажется, без этого анархического элемента в виде меня, они бы не смогли это все реализовать, потому что кому-то нужно было стать и сказать: я хочу на "Прозорро", - пояснила Яровая.

По ее словам, для запуска процедуры пришлось писать квалификационные требования, договоры и выдерживать давление со стороны руководства Минобороны, которое просило продлить все договоры на неопределенный срок: "Очень смешна была история, когда я обратилась к коллегам с вопросом: вам кто-то из ваших руководителей какие указаны в этом письме, звонил по телефону?- Нет. А я говорю, для меня это письмо вообще нет никакого значения. Бои в отношении "Прозрачно" шли недели две".

Яровая держала это письмо 4 дня, но впоследствии была вынуждена разослать его журналистам и на следующий день он был отозван.

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"Я очень переживала, что никто не выйдет на торги. На торги вышли и у нас на каждом лоте было по 5-6 участников, по результатам торгов я могу сказать, что благодаря тому, что мы вышли на "Прозорро", налогоплательщики сэкономили в размере 4 миллиарда 600 миллионов грн", - говорит член Антикоррупционного совета.

Заместитель главы коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению рассказала, что после того, как были проведены торги по воде, началась работа по реформированию системы питания, чтобы привлечь других поставщиков. Для этого создана рабочая группа между Антикоррадой, Минобороны и офисом смен.

"Мы пытаемся изменить систему питания так, чтобы следующие торги происходили с другими поставщиками. Но что меня поразило по воде это то, что начали выходить такие крупные операторы рынка, как "Оболонь" и "Миргородская", давшие очень хорошую цену.

Например, в мае 2023 года литр воды закупали по 9 грн, а проторговали 3,60 - 4,20 по НДС.

"Потом состоялось большое количество судебных заседаний. Было подано 60 исков по питанию на 22 лота. То есть это был постоянный судебный процесс. На первые слушания приходило очень много журналистов. Без такой общественной огласки ничего бы не произошло. В упрощенной процедуре закупки есть только административный суд" и апелляционный.Когда один журналист направил мне первый апелляционный суд, где судья сказал, что решение окончательно не подлежит обжалованию, я плакала, потому что я понимала, что мы отстояли процедуру и наконец тыловое обеспечение будет происходить нормально, как в любой цивилизованной стране. , на основе конкурентности и соревновательности", - отмечает Яровая.

Что известно о скандале с закупками для военных

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ. Позже его оштрафовали.

5 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что новая система закупок продовольствия для защитников еще не разработана, поэтому правительство разрешило продлить действующие контракты на поставку еще на 3 месяца.

3 мая НАПК внесло в реестр коррупционеров экскеровщика Департамента госзакупок и поставку материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого.

В июле члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая сообщила , что по ее информации, вместо внесения изменений в постановление №335 Кабмин планирует признать его утратившим силу. А это чревато полной блокировкой всех закупок для Минобороны - от оружия до продовольствия.