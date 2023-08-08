Общественная советница при Минобороны Яровая: Из-за коллизии в законе мы не понимаем, как покупать топливо для ВСУ
Дана Яровая, члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, считает, что должна быть создана рабочая группа между Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитетом по финансам, таможенной политике и налогам, чтобы урегулировать вопросы закупки горючего для ВСУ
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"В течение двух недель на моей странице в соцсети были бесконечные сообщения о заключении Госаудита и замечания в Минобороны, что топливо для ВСУ закупалось с НДС. По этому эпизоду за 2022 год открыто уголовное внедрение. Мы, как комиссия по тыловому обеспечению, имели в повестке дня закупить топливо. Уже было письмо от Главкома на Минобороны с требованием срочной закупки топлива. Но у нас нет понимания, как это делать, потому что еще продолжается уголовное дело", - объяснила члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины
Дана Яровая отметила, что в тот день, когда комиссия по тыловому обеспечению принимала решение о выводе горючего на торги, проходили следственные действия в департаменте государственных закупок именно по делу закупки горючего по НДС в 2022 году.
"Соответственно, наша комиссия вынуждена была взять на себя ответственность и запустить торги по топливу по НДС, потому что из-за законодательной коллизии мы не понимаем, как закупать топливо. Дальше на меня вышел глава комитета по финансам, таможенной политике и налогам Даниил Гетьманцев, который дал достаточно взвешенный вывод и попросил провести в соответствии со 178 постановлением Кабмина о мобилизационных закупках", - рассказала членкиня.
Яровая отметила, что мобилизационные закупки проходят с нулевой ставкой НДС, а закупки для Вооруженных сил с обычной ставкой, как для всех в стране.
"Горючее для Вооруженных сил даже регулируется другим законом и покупается по ставке налогов. Я надеюсь, что будет создана рабочая группа между Комитетом по нацбезопасности и Комитетом по финансам, таможенной политике и налогам, чтобы этот вопрос был решен на уровне законодательной власти. Если исполнительная власть не может себя урегулировать, и одна из ветвей власти судится с другой, Минобороны с Госаудитслужбой, то должна вмешаться Верховная Рада и решить этот вопрос", - подытожила общественная советница при Минобороны.
- 1 августа член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая говорила, что поставить точку в ситуации с блокировкой закупок Минобороны могут только совместные действия исполнительной власти
- 2 августа Дана Яровая сообщила, что проблема с решением Госаудитслужбы (ГАСУ) о признании всей прибыли всех поставщиков Минобороны "убытками государства" не решена
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