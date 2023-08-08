Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"В течение двух недель на моей странице в соцсети были бесконечные сообщения о заключении Госаудита и замечания в Минобороны, что топливо для ВСУ закупалось с НДС. По этому эпизоду за 2022 год открыто уголовное внедрение. Мы, как комиссия по тыловому обеспечению, имели в повестке дня закупить топливо. Уже было письмо от Главкома на Минобороны с требованием срочной закупки топлива. Но у нас нет понимания, как это делать, потому что еще продолжается уголовное дело", - объяснила члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины

Дана Яровая отметила, что в тот день, когда комиссия по тыловому обеспечению принимала решение о выводе горючего на торги, проходили следственные действия в департаменте государственных закупок именно по делу закупки горючего по НДС в 2022 году.

"Соответственно, наша комиссия вынуждена была взять на себя ответственность и запустить торги по топливу по НДС, потому что из-за законодательной коллизии мы не понимаем, как закупать топливо. Дальше на меня вышел глава комитета по финансам, таможенной политике и налогам Даниил Гетьманцев, который дал достаточно взвешенный вывод и попросил провести в соответствии со 178 постановлением Кабмина о мобилизационных закупках", - рассказала членкиня.

Яровая отметила, что мобилизационные закупки проходят с нулевой ставкой НДС, а закупки для Вооруженных сил с обычной ставкой, как для всех в стране.

"Горючее для Вооруженных сил даже регулируется другим законом и покупается по ставке налогов. Я надеюсь, что будет создана рабочая группа между Комитетом по нацбезопасности и Комитетом по финансам, таможенной политике и налогам, чтобы этот вопрос был решен на уровне законодательной власти. Если исполнительная власть не может себя урегулировать, и одна из ветвей власти судится с другой, Минобороны с Госаудитслужбой, то должна вмешаться Верховная Рада и решить этот вопрос", - подытожила общественная советница при Минобороны.